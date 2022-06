Ratifica Omar Bazán denuncia por ‘terreno caliente’

Ciudad Juárez— El diputado Omar Bazán ratificó esta tarde ante la Fiscalía General del Estado la denuncia contra la exsecretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, por la desaparición de una querella en la que demandaba investigar al exgobernador Javier Corral por la adjudicación del “terreno caliente” aledaño a su casa en la colonia Partido Romero.

Refirió que en 2019, en calidad de presidente del PRI estatal, solicitó a Vargas Ruiz de manera formal información sobre la forma en que Corral amplió su residencia con terreno ajeno en la calle Costa Rica, pero al cambio de Gobierno, al solicitar vía oficio a la misma dependencia los avances de la investigación, se le informó que no obraba expediente alguno sobre dicho caso.

PUBLICIDAD

“Días después me contestan que no hay investigación y que no hay nada de información al respecto, lo que habla qué hay una incongruencia… alguien la extravió, y eso es lo que estoy pidiendo que se investigue, cuáles funcionarios están ligados”.

La ratificación de la denuncia fue recibida en la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Bazán aseguró que esta fiscalía tiene competencia para investigar los hechos denunciados.

Asimismo, la denuncia implica a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que se ha negado a investigar un desvío de más de ocho mil millones de pesos en la administración corralista. El legislador priísta dijo que en tiempos de Corral, rechazó investigar el fin de estos recursos alegando que eran federales y le correspondía a la Fiscalía General de la República intervenir.