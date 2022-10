‘Regresará’ Modesto al Parque Central

El proyecto del artista Roberto Durán fue el seleccionado para el monumento a Modesto, el cual será construido en el Parque Central Oriente e incluirá resbaladillas y otros atractivos dirigidos para los infantes, dio a conocer Rogelio Muñoz Sapién, administrador del lugar.

“Tiene mucho tiempo aquí en Juárez, aquí tiene su negocio… de esta semana a la otra estará todo el informe completo porque tenemos que esperar que nos entreguen el área Oriente para poder comenzar a trabajar ahí”, dijo.

Indicó que se definió construir dicho monumento en el Parque Oriente sobre el boulevard Teófilo Borunda y la avenida Tecnológico, con el fin de que sea una zona interactiva para las familias visitantes para que disfruten del área de juegos que conecten con la zona canina y las fuentes danzarinas del lugar, y que pueda ser visto desde lejos por la ciudadanía.

“Hubo varias propuestas que se recibieron, pero la de él (Roberto Durán) es la que trae resbaladillas, incluso el lugar será en el Parque Oriente porque hay juegos infantiles para adecuar el área para que los niños jueguen; aparte a esa área buscamos ponerle por decir Plaza Modesto y que haya bancas, área de snacks”, explicó Muñoz sobre el proyecto que costará alrededor de 400 mil pesos.

El administrador del parque señaló que el objetivo de instalar el monumento al “amigo gigante” en dicho parque es para que las familias visiten ese sector del inmueble que está muy abandonado y se espera que con este proyecto se pueda acaparar la atención en esta zona.

Con donativos

Muñoz Sapién explicó que la intención es que el monumento a Modesto sea construido con donativos de empresas o asociaciones que se quieran unir al proyecto, ya sea de manera monetaria o material de construcción, con el fin de que no sea utilizado el presupuesto del Gobierno del Estado.

“No tenemos un presupuesto, pero no es caro, no llega ni siquiera al millón, más o menos se cree que unos 400 mil pesos. Lo que vamos a buscar es que la comunidad participe a través de fundaciones que quieran participar, no saldrá del presupuesto del Gobierno… realmente lo que queremos es buscar patrocinadores para que nos donen el material”, explicó el administrador del parque.

Dio a conocer que la próxima semana Durán dará a conocer el informe de su proyecto, la fecha en que iniciará la construcción, el área, así como el tiempo estimado en que podrá estar lista la obra.

