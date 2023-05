Regresados de EU sin explicación alguna

Sin explicación alguna ni la oportunidad siquiera de hablar es como los venezolanos que cruzaron la frontera para entregarse a las autoridades norteamericanas en busca de asilo político son retornados por México o enviados a Colombia, narró Franco, de 20 años de edad, quien acampa a las afueras de la Presidencia Municipal de esta ciudad con la esperanza de volver a cruzar.

“Los más malos son los mexicanos”, dijo, refiriéndose a los jueces y oficiales mexicoestadounidenses.

En su caso, fue retornado sin cargos y puede volverlo a intentar debido a que cruzó antes del 11 de mayo, cuando aún no entraba en vigor el Título 8, que criminaliza el cruce ilegal de extranjeros a ese país, pero observó cómo a algunos otros, sin entrevistarlos, sólo los sacaban de la celda esposados y los deportaban sin entrevistarlos.

Franco fue retornado hace seis días después de haber permanecido ocho días en una celda.

“Te hacen como una trampa, te ilusionan, te dan el papel y te mandan para fuera igualito, pero también es porque hay mucho venezolano que no se comporta cuando está ahí y por unos pagamos todos”, expresó.

Narró que observó que a muchos los sacaban de sus celdas sin preguntarles nada, los esposaban y los deportaban.

“Pero yo tengo todavía la oportunidad de entrar con la cita (aplicación CBP One), a otros no, a otros los sacaron con cargos y no pueden entrar en dos años o cinco años”, comentó.

Franco cruzó por la frontera con Juárez el mismo día que llegó a esta ciudad y tuvo menos problema para ser entrevistado debido a que tenía las vacunas Covid.

“Tengo un amigo que lo pusieron a que firmara un papel, lo golpearon, lo esposaron”, añadió.

Pese a todo, Franco asegura que está satisfecho de que lo hayan retornado por esta frontera para esperar aquí cuando tenga su cita, ya que a otros los enviaron hasta Colombia para que de ahí sean enviados a su país.

En el campamento a las afueras de la Presidencia, ayer había tres venezolanos que ya fueron retornados.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio, dijo que aún no se ha observado un incremento de migrantes retornados por esta frontera, pero sí de quienes llegan por primera vez provenientes de la frontera sur.

Indicó que siguen llegando a través de los trenes, por lo que del miércoles a la fecha el flujo aumentó al menos en un 30 por ciento, pues de 60 migrantes que tenía el albergue del ‘Kiki’ Romero, ahora son entre 100 y 120.

Lo anterior, a pesar de las mesas de trabajo que ha sostenido el Gobierno del Estado con la Federación, donde se ha dado seguimiento a la solicitud de la gobernadora María Eugenia Campos de que se frene el flujo de migrantes antes de que lleguen a esta entidad.