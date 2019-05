Regaña juez a MP por asesinadas

Ciudad Juárez— Las audiencias judiciales por el caso de las dos mujeres víctimas de violación, homicidio e inhumación clandestina evidenciaron varios errores de la Fiscalía de Género.

Los agentes del Ministerio Público (MP) tuvieron problemas para encuadrar la presunta conducta del acusado, David Antonio M.C., en diferentes delitos, incluso trataron de imputarle el ilícito de desaparición forzada.

Esto provocó que la juez Rocío González Lara le llamara la atención al fiscal Pedro Magdaleno Baca y le advirtiera que lo multaría si seguía con imprecisiones.

También le recordó que tiene la obligación constitucional de reservar los nombres de ambas víctimas si fueron objeto de violación.

A lo largo de la audiencia realizada ayer en la octava sala de la “Ciudad Judicial”, quedó evidenciado que primero detuvieron al sospechoso David Antonio M.C., luego concluyeron las investigaciones y obtuvieron la orden de aprehensión.

Datos extraoficiales indican que otro presunto implicado, Jesús Omar Rodríguez Murillo, también se encuentra detenido. Sin embargo ayer hasta las 16:00 horas el MP no le había formulado cargos, pero sí recibió la declaración de él, en la que responsabiliza a David Antonio de ambos crímenes.

Empero no se recabó un reconocimiento por parte de Rodríguez contra David en cámara Gesell —una sala acondicionada que permite la observación de la persona entrevistada— o a través de una serie fotográfica.

Aunado a que en el cateo que permitió localizar a las víctimas, el MP nombró como testigos a los agentes que practicaron la diligencia, situación que se considera ilícita por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La juez Rocío González Lara le llamó la atención al fiscal Pedro Magdaleno Baca e incluso le advirtió que lo iba a multar con 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 534 pesos.

“En la desaparición, ¿de cuál de todas las hipótesis estamos hablando?”, preguntó la jueza. El fiscal respondió que se refería a que ocultaron a las víctimas y su paradero. La juzgadora volvió a interrogar “¿pero cuando ya estaban muertas? Y el fiscal señaló “de las dos maneras (cuando estaban muertas y vivas), su señoría”.

Molesta, la juzgadora replicó: “No, cuando estaban muertas ya lo ubicó en el feminicidio, en la clasificación jurídica, y de eso no me voy a hacer cargo, no me puedo hacer cargo en la resolución porque usted no está siendo específico, por eso la necesidad de precisión porque a partir de este momento se está fijando la litis (controversia judicial), por eso le pregunté si quería un breve receso para que ponga sus ideas claras”.

Previamente González Lara le había dicho al fiscal: “Explíquele por favor al imputado por qué considera por lo menos de manera general cuáles son las circunstancias, es decir, la cópula fue vaginal, anal u oral. Dice feminicidio y expuso muchas hipótesis del 126 Bis… ¿de cuál de todas la figuras estamos hablando?”.

Después de varias correcciones, a David Antonio se le formularon cargos por feminicidio y violación con penalidad agravada en perjuicio de Saira Alicia R.G. y Judith Yazmín B.H., de 19 y 17 años.

El fiscal informó al Tribunal de Control que entre las 19:00 horas del pasado 10 de mayo y las 12:00 horas del día siguiente, en la casa número 561 de la calle Durazno en la colonia Insurgentes, Jesús Omar Rodríguez Murillo, alias “El June”; David Antonio M.C., “El Gasper”, así como otro hombre “por medio de la violencia física” violaron a ambas mujeres.

Precisó que a ambas víctimas les pegaron con un instrumento contundente. A Saira Alicia le provocaron una hemorragia cerebral traumática y a Judith Yazmín un shock hipovolémico consecutivo a laceración hepática por contusión.

Los cuerpos desnudos y maniatados de pies y manos –incluso la menor de edad tenía el cable negro de una plancha alrededor del cuello todavía unido con ese electrodoméstico– se hallaron en una fosa cavada en el traspatio de la casa, dijo el fiscal para luego realizar la clasificación jurídica.

En ese momento inició la serie de aclaraciones por parte del defensor y del Tribunal, así como los llamados de atención.

En una parte de la diligencia la juez pidió que especificara cómo ocurrió la violación y el fiscal respondió: “Hasta este momento desconocemos la participación de los tres pero… porque como se sabe los actos sexuales son llevados en la clandestinidad”. La resolutora refirió: “¿Qué pretende acreditar?, si hasta estos momentos no tiene elementos”.

Al dar a conocer los datos de investigación el fiscal se refirió a la declaración de “El June”, en la que él señaló que el 9 de mayo fue a la casa de David Antonio a realizar un tatuaje y regresó al día siguiente y observó una discusión entre Saira y David, quienes eran novios. Indicó que este último le reclamó porque consumía droga.

Luego observó que ambas víctimas se estuvieron abrazando y Judith Yazmín se quedó dormida en el piso junto a la cama.

Después continuó la discusión entre David y Saira, dijo Jesús Omar, y él observó que el hombre le dio una cachetada a la mujer, quien respondió con golpes y puñetazos. Después David tomó un bate y la golpeó.

“Me levanto, me dirijo a la cocina para quitarle el bate y cuando llegó veo a la víctima tirada entre el refrigerador y el estante y ella le decía “por qué”, declaró Jesús Omar.

También David Antonio rindió declaración. Su versión es totalmente contraria, pues responsabiliza a “El June” de ambos crímenes al afirmar que le vio a Saira Alicia varios tatuajes en forma de estrella y la acusó de ser integrante de la pandilla “Artistas Asesinos”. Le exigió que “pusiera” los puntos de venta de droga y al negarse la golpeó hasta matarla.

En ambos casos, los declarantes omitieron señalar cómo y en qué momento fue asesinada la menor de edad y cuándo sucedieron las violaciones.

David Antonio decidió no declarar ante la juez y se fijó otra audiencia el 21 de mayo a las 13:30 horas, a fin de resolver la situación jurídica del acusado.

[email protected]