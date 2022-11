Recrean episodios ‘oscuros’ en la Miguel Hidalgo

Ciudad Juárez.— ‘En el entorno más oscuro’ es un proyecto del actor de teatro Ricardo Aguirre que cuenta la historia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, institución educativa con mayor antigüedad de esta ciudad y en donde sucedieron fatalidades dentro de las aulas, como es el caso de ‘Rosarito’, una niña que murió a causa de la desnutrición.

La actividad se realizará el día de hoy a las 6:30 de la tarde; el boleto de entrada tiene un costo de 70 pesos por persona y los recorridos tendrán una duración aproximada a los 20 minutos, tiempo en que los participantes podrán experimentar a través de actuaciones, sonidos, luces y voz de fondo las historias que ocurrieron en el turno nocturno de dicha escuela, que se ubica en la Chaveña.

“Rosarito, una de las niñas que estuvo en la escuela, durante el recorrido los va a estar acompañando, podrán escucharla y leerla… justo la niña en el recorrido te va diciendo que ella no se sentía vista, sus papás no tenían para darle de comer, y de pronto la niña se sentía como que no la veían”, dijo Alejandra Galaviz, actriz que interpretará a Elia Suárez Alcalá, quien fue directora de la escuela.

Colaboran estudiantes

Explicó que los personajes serán recreados por estudiantes del Cecytech Anapra, que se unieron al proyecto para contar las historias que han pasado en la primaria Miguel Hidalgo.

Mencionó que todo lo recaudado en el evento será destinado para darle mantenimiento a la institución, que está deteriorada por el paso de los años; además, con dicho proyecto buscan dejar un mensaje a los asistentes sobre la importancia de cuidar las necesidades de los niños y niñas, así como su entorno.

“No quisimos darle un enfoque de miedo, sino para que entiendan la historia de la escuela y para que se atienda a los niños que sí tenemos aquí, nosotros como creadores hacer visibles las circunstancias que viven los niños en la etapa escolar que es la primaria, el objetivo dela escuelas es subsanar sus necesidades”, mencionó.

Se dio a conocer que para presentar dicho proyecto, el actor realizó diversas entrevistas para obtener las historias más relevantes de la escuela, como es el caso de Juan Antonio, exalumno que formó parte de la institución en el año 1953, y que en la actualidad apoya a la primaria.

Los recorridos comenzaron ayer martes, y finalizarán el día de hoy con recorridos a partir de las 6:30 de la tarde, se informó.

QUÉ: Recorrido por la primaria Miguel Hidalgo

DÓNDE: En las instalaciones de la escuela, colonia Chaveña

CUÁNDO: Hoy, a las 6:30 de la tarde

COSTO: $70 por persona

DURACIÓN: 20 minutos por recorrido