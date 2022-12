Reciben familias el milagro que esperaban

Gracias al buen corazón de los lectores de El Diario de Juárez, familias que compartieron sus “Historias de Navidad” fueron apoyadas con diferentes donativos que les ayudaron a tener una cena este 24 de diciembre.

Tal es el caso de Raquel Soledad Estrada Castro, una madre soltera que junto a sus hijos Leticia Vianey y José Fernando, pudo celebrar la Navidad con una cena y regalos en un hotel de la ciudad, en el cual se divirtieron en familia y por un momento dejaron las carencias que enfrentan en el cuartito de madera en el que viven.

“Ha sido muy bonito porque fue algo diferente para mis niños, están muy contentos… estamos muy agradecidos porque nos brindaron este apoyo y con todas las personas que nos han ayudado”, dijo Estrada Castro.

Despensa con artículos de la canasta básica, ropa, zapatos y donativos en efectivo fue lo que recibió la familia por parte de la generosa comunidad juarense.

Griselda Esparza Quiroz y sus hijos Danna Vanesa y Luis Ángel Pérez Esparza, también recibieron apoyo por parte de la comunidad; una cena y ropa para los menores, fueron parte de los donativos que llegaron a sus manos.

“Significó mucho porque tuve para darles a mis hijos una cena y sí fue de mucha ayuda porque lo necesitaba y estamos muy contentos, gracias, todavía hay gente muy buena”, expresó la entrevistada sobre el apoyo que recibió.

Gracias a los juarenses Guadalupe Galindo Guajardo hizo realidad su deseo navideño al poder costear la cirugía que necesitaba para continuar con su lucha contra el cáncer de mama, su meta era reunir 90 mil pesos y a través de los donativos de la comunidad pudo ser intervenida quirúrgicamente el pasado jueves 22 de diciembre.

La madre de familia, de 40 años de edad, agradeció el apoyo que recibió por parte de la comunidad ya que cada día que pasaba era más riesgoso para su salud, pero ahora ya puede continuar con su batalla contra el cáncer.

“Se presentó este ángel porque el tumor ya estaba muy grande otra vez, muy grande, me dieron una feliz Navidad todos los que aportaron porque fue mucha gente la que me ayudó con las ventas, los que me dejaron sus donativos en las tarjetas, cada pesito que pusieron todos, todo contó”, expresó Galindo Guajardo.

Añadió que continuará en recuperación y está a la espera de las indicaciones de sus médicos para continuar atendiendo su salud.