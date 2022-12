Realizan misa para orar por Yazmin León; cumple 5 días desaparecida

Ciudad Juárez.- La comunidad católica de Riveras del Bravo se reunió en las instalaciones de la Parroquia El Señor de los Milagros para pedir por Yazmin León Osorio, quien desapareció el pasado 14 de diciembre.

La misa dio inicio a las 2:00 de la tarde, y fue ofrecida por el presbítero Jesús Salinas quién pidió por la paz de Riberas del Bravo y la pronta localización de la mujer de 43 años de edad.

"Ante la incertidumbre y no saber que hacer dirigirnos a Dios, nos duele esta situación es una hermana nuestra que está pasando por momentos difíciles y estamos fastidiados y venimos ante Dios y ofrecemos nuestras oraciones y súplicas", dijo el sacerdote durante la homilía.

Eleazar León y Guadalupe Osorio, padres de Yazmin encabezaron la misa, detallaron que su hija era una mujer responsable y madre soltera que se dedicó a sacar adelante a sus hijos.

"Hoy es el quinto día que no sabemos nada de ella, mi hija era una persona muy responsable madre soltera y muy trabajadora por ver por sus padre y sus hijos, no se vale que por envidia, coraje, o no se porque ella es una persona trabajadora y limpia", dijo Guadalupe, madre de Yazmin con lágrimas en sus ojos.

Al finalizar la ceremonia religiosa, familiares, amigos y comunidad partieron en camiones y vehículos particulares al Puente Córdoba de las Américas, último lugar donde fue vista la mujer, así como a la Fiscalía de la Mujer que se ubica en la calle Durango y boulevard Zaragoza en donde pedirán a las autoridades para que apresuren la búsqueda de la madre soltera.