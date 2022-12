Buscan patrocinadores para dar cena de Navidad a familias vulnerables

Ciudad Juárez.- Enciende una luz esta Navidad es un proyecto que busca que familias de extrema pobreza en la ciudad, específicamente donde hay niños que han quedado desprotegidos a causa de la violencia, puedan tener un banquete en Noche Buena, para lo cual están en busca de patrocinadores.

Samuel Cordero, director de la organización Creando Lazos de Amor A.C., explicó que se busca beneficiar a 60 familias, aproximádamente 800 a mil personas, habitantes del Kilómetro 30.

Cada cena consta de 16 artículos como pollo, tortillas, tamales, pan blanco, buñuelos, pastel, dulces y juguetes entre otros y el costo de cada una de ellas es de mil 121 pesos por lo que las personas que así lo deseen pueden pagar el precio de una ya sea completa o incluso la mitad, indicó.

La entrega se realizará el día 24 de diciembre de 12:00 a 3:00 dela tarde en medio de una gran fiesta, dijo Samuel.

“Tenemos historias muy tristes donde ha habido niños que desgraciadamente han perdido a sus padres a causa de la violencia y ese día pues ya no hay regalos, no hay cena, entonces seleccionamos a familias que han pasado por situaciones de violencia, niños que han quedado en abandono o niños que simplemente no van a la escuela por trabajar”, mencionó.

Dijo que las personas a las que se les llevará la cena se seleccionan desde meses antes y se prepara la logística para ese día.

“Nosotros trabajamos desde meses anteriores para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar y que el valor que se le va a dar que valga la pena en todo lo que se va a hacer con las manos: patrocinadores, equipo de servicio y todo”, comentó.

Samuel pidió a las personas que deseen ser parte de Enciende una Luz esta Navidad que se comuniquen al teléfono celular 656 354 82 58, o la página de Facebook Creando Lazos de Amor A.C.

“Antes hace unos años lo hacíamos de otra manera, había personas que nos decían 'yo llevo la cena' pero algunas personas les llevaban champurrado, frijoles y arroz y a otras personas les llevaban un pavo completo o una pierna de jamón y para que sea igual para todos quitamos todo eso y ahora entregamos paquetes completos a familias”, explicó.

Indicó que la fecha límite para hacer el pago es el jueves 22 y hasta la fecha aún no han concretado patrocinadores pero es necesario que realmente lo hagan quienes desean brindar el apoyo.