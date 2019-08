Proyectan transformar Parque Fronteriza

Pronto será transformado lo que actualmente es el Parque Fronteriza: un llano con una cancha de futbol, juegos infantiles en medio de terracería sin sombras ni árboles, algunos aparatos para hacer ejercicio, de los cuales algunos no sirven.

Además de una cancha de futbol rápido con el césped sintético destrozado y lleno de grafiti, todo se convertirá en el Polideportivo La Montada, con una inversión de 20 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Sedatu en Chihuahua, Carlos Grado Castillejos, dio a conocer que el polideportivo se construirá en el cruce de las calles Cerdeña y Loreto, incluirá canchas de fútbol rápido, salas para tae kwon do y box, oficinas, áreas verdes, aparatos de ejercicios, sanitarios y techado.

Grado mencionó que la obra está dentro de la vertiente Mejoramiento de Barrios, cuyo monto global autorizado para Juárez son 314 millones de pesos para 12 distintas obras.

Nancy Pérez de 16 años, vecina de la Fronteriza, dijo que entre semana por las tardes acude a ese parque, y en ocasiones juega futbol.

Mencionó que le gustaría que el parque tuviera sombras y árboles también para que se vea más verde.

“Que pongan árboles para que haya sombra”, mencionó.

El funcionario de Sedatu dijo que en el polideportivo La Montada se mejorara una cancha de futbol rápido y se construirán dos canchas de futbol.

Agregó que aparte de ese parque en el programa de Mejoramiento de Barrios se van a construir dos centros comunitarios, uno en el Valle de Juárez y otro en Zaragoza, así como el parque Socosema, entre otras obras.

“Lo que requerimos para poder rescatar, para poder mejorar el tejido social son espacios dignos, donde los niños, los jóvenes, las familias puedan tener esparcimiento y distraerse de la vida diaria”, mencionó.

Dijo que en un recorrido por el parque Fronteriza los vecinos comentaron que no hay alumbrado en la noches, no tiene áreas verdes y necesitan espacios para llevar a sus hijos a jugar.

“Es una obligación, tal vez los servidores públicos no entendemos eso que es nuestra obligación o nuestro trabajo brindar los servicios que requiere la ciudadanía, no solamente en un escritorio si no visitando los lugares y que nos expliquen qué es lo que necesitan y que les gustaría tener en sus espacios”, mencionó.

Dijo que ese parque ya se licitó, y el resto de los proyectos están en proceso.





[email protected]