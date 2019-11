Protestan vs mina frente a la presidencia

Ciudad Juárez.- Minutos antes de que diera inicio la sesión de Cabildo, decenas de personas se instalaron en la explanada del edificio de la Presidencia Municipal para protestar en contra de la mina que se pretende construir en el poblado de Samalayuca.

En la sesión se presentará un proyecto de acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en relación a la próxima operación en Samalayuca, de una mina a cielo abierto.

Los manifestantes llevaban pancartas y lonas con leyendas en las que rechazan la instalación de la mina.

“Samalayuca no se vende, se defiende, no a la mina” y “no a la Mina, si a la vida”, fueron algunos de los mensajes y además varios oradores a través de un altavoz expresaron que no permitirán la operación de la mina.

A través de redes sociales fue realizada la convocatoria para la participación en la protesta en la Presidencia Municipal y la cual se sumó a otras realizadas por integrantes del frente ciudadano “Para que no nos mine la mina”.

La empresa VVC Exploration Corporation (VVC) busca actualmente en Canadá inversionistas para la apertura de Gloria, la primera mina de la Unidad Minera Samalayuca Cobre S.A. de C.V., que será explotada en el desierto juarense.

Después de haber recibido el permiso ambiental y un permiso de cambio de uso del suelo, la VVC anunció que “la Junta Directiva (BOD) ha dado su aprobación para el comienzo de una mina piloto en las zonas de Gloria de Kaity Claim (Gloria, Gloria Extension, Gloria East y Gloria NW) en su Proyecto de Cobre del Norte de México”.

De acuerdo con el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, la inversión estimada es de 4 mil millones de dólares, y la generación de empleos será de mil 200 entre directos e indirectos.