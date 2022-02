Protestan víctimas de Aras frente a la FGR en Juárez

Ciudad Juárez.- Afectados por la empresa Aras Business Group S.A.P.I. de C.V se manifestaron en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para exigir tanto al gobierno federal como al estatal que intervengan para que se castigue el fraude del que fueron víctimas y puedan recuperar el capital que invirtieron.

Mencionaron que aunque en Juárez son aproximadamente 300 afectados, algunos han tenido miedo a denunciar ya que los asesores se empresa se comunican con ellos vía WhatsApp y les dicen que si lo hacen serán los últimos en que puedan recuperar su dinero. De esta frontera son aproximadamente 40 los que han denunciado y el resto en la ciudad de Chihuahua.

Una comisión de los manifestantes fue recibida para dar seguimiento a un documento que ingresaron hace una semana en el que solicitan de manera formal que la FGR intervenga.

“Ya que aquí a nivel estado no le están dando el seguimiento, no lo están judicializando, está muy lento todo el proceso y parece que no hay elementos para poderlo judicializar aunque ya tiene tres o cuatro meses el caso y hay cerca de cuatro mil demandas dentro la Fiscalía”, mencionó Ricardo Lara, uno de los manifestantes.

Debido a que la cantidad mínima que pedía Aras eran de 10 mil pesos, algunos de los afectados habían dado solo un pago, pero otros habían llegado incluso a los cientos de miles durante un periodo de aproximadamente seis meses, según indicaron.

“Pedimos a la gobernadora que nos apoye en darle seguimiento y mayor atención porque este problema se va a hacer más grande por el hecho de que hay personas que se endeudaron o que tenían dinero y ese dinero que tenían de reserva para los últimos dos tres meses se los están acabando y va a haber problemas porque hay gente que está enferma, hay gente que vivía de ese dinero y ya ahorita se los están acabando”, añadió.