Protestan estudiantes en la Normal Superior

Estudiantes de la escuela Normal Superior José E. Medrano se manifestaron ayer por las condiciones deplorables en las que estudian, y la falta de seguridad que propició que una de sus compañeras fuera privada de la libertad cerca del plantel la semana pasada, indicaron algunos de los alumnos.

La directora a nivel estatal de esta institución, Mirna Rodríguez Zaragoza estuvo ayer en las instalaciones de la escuela, pero permaneció en el salón de maestros y no atendió a los manifestantes.

Los estudiantes que se preparan para ser maestros, pagan una inscripción semestral de 6 mil 700 pesos, lo cual aseguran es un pago más alto que cualquiera de las otras universidades y que sin embargo no cuentan si quiera con lo más necesario.

La Normal se encuentra en las instalaciones de una escuela primaria abandonada ubicada en una calle de terracería de la colonia José Marti.

“Tenemos demasiadas carencias, no tenemos guardias de seguridad, mucho menos cámaras, no tenemos Internet a pesar de que muchos de nuestros trabajos nos piden subirlos a plataforma, a veces no tenemos papel en los baños, para poder comprar alimentos sólo tenemos ese puestecito, el cual no es suficiente y tenemos que salir a buscar, no tenemos acceso a impresoras ni copias. A veces los artículos de limpieza como el jabón lo tenemos que comprar nosotros, a pesar de lo que pagamos”, dijo Brenda de los Santos, una de las estudiantes.