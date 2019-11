Protestan en Presidencia vs mina en Samalayuca

Ciudad Juárez— Minutos antes de que diera inicio la sesión de Cabildo, decenas de personas se instalaron ayer por la tarde en la explanada de la Presidencia municipal para protestar en contra de la mina que se pretende abrir en Samalayuca.

Los manifestantes llevaron pancartas con leyendas en las que rechazan la instalación.

“Samalayuca no se vende, se defiende, no a la mina” y “No a la Mina, sí a la vida”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer, mientras se escuchaba a varios oradores que a través de un altavoz expresaron que no permitirán la operación minera.

A través de redes sociales fue realizada la convocatoria para la participación en la protesta en la Presidencia, la cual se sumó a otras realizadas por integrantes del frente ciudadano “Para que no nos mine la mina”.

“Preocupada por la situación medio ambiental de nuestra región hacemos un llamado a la comunidad para que se una en la lucha contra la instalación de un proyecto de mina a cielo abierto denominado Gloria que pretende afectar nuestro ecosistema desértico”, señalaba la convocatoria.

En la misma se hacía un llamado a las autoridades para que atiendan las exigencias de la población que se opone a la destrucción de su ecosistema y que prefiere el agua, la flora, fauna y la salud humana, en lugar de una mina de capital canadiense que puede ocasionar graves afectaciones a su territorio.

Señalaron que el proyecto en Cabildo contempla un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que atienda las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conap) en favor de contribuir a la preservación del medio ambiente.

Además al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que proteja y conserve los petrograbados y pinturas rupestres de la Sierra de Samalayuca.