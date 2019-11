Promueven segundo amparo contra explotación de mina

Ciudad Juárez— A través de un amparo promovido ayer ante el Poder Judicial de la Federación, juarenses buscan parar el proyecto de la mina Gloria, en Samalayuca, hasta que todas las instancias conexas de los tres niveles de gobierno muestren toda la información relacionada con los permisos otorgados a la empresa canadiense VVC Exploration Corporation (VVC) y la Unidad Minera Samalayuca Cobre.

El abogado Martín Aguilar Perón, representante de la organización Poder Ciudadano, fue quien presentó ayer el segundo amparo en contra de la explotación de cobre en la Sierra de Juárez, luego de que hace semanas el abogado Santiago González presentó un primer amparo.

“Vimos varias anomalías… ya metimos el amparo, ya nos van a dar turno, están siendo llamados como terceros perjudicados (Javier) Meléndez (presidente seccional de Samalayuca), la minera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía, y todas las autoridades que están involucradas”, informó.

Dijo que será llamado el gobernador Javier Corral Jurado, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Agraria para que informe cuál será el destino y el convenio que hizo con la minera para proveerle agua.

“Nosotros les pedimos que en tanto no exhiban permisos, documentos o licencias, se nos dé el amparo de la justicia federal para que suspendan cualquier actividad minera que exista en Samalayuca, porque al parecer han sacado muestras, ya hay un levantamiento topográfico y tratamos de evitar que hasta en tanto no exhiban los permisos, y más allá de los permisos, esta mina no contamine el agua”, señaló el abogado.

Dijo que antes todos los involucrados tendrán que rendir un informe justificado, con cada una de las responsabilidades que les corresponden.

“Si hay alguna ilegalidad, como debe de ser, porque la ley minera es inconstitucional, entonces nosotros estaríamos hablando de un amparo de materia para cortar de tajo cualquier operación que se haga en la mina”, agregó.

Por su parte, la empresa VVC presenta en su página oficinal de Internet a Gloria como su proyecto de enfoque cuya construcción de la instalación se espera tarde de seis a nueve meses.

“Gloria, un proyecto de cobre en el norte de México, es la propiedad principal y el enfoque actual de VVC. Gloria alberga mineralización de óxido de cobre con un recurso de cobre de 59.4 millones de libras, indicado (9.6M toneladas con 0.28% Cu) y 89.33 millones de libras, inferido (14.4M toneladas con 0.28% Cu)”, anuncia la empresa canadiense sobre la mina situada a unos 53 kilómetros de Ciudad Juárez.

En la descripción principal sobre el proyecto la empresa extranjera informa que en los últimos dos años la perforación ha definido una importante zona mineralizada de cobre en una longitud de huelga de 15 kilómetros, con recursos definidos en sólo una parte de la zona mineralizada hasta la fecha.