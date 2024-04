Promete Xóchitl 10 mil millones de pesos para Juárez en infraestructura

La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez prometió en su primer evento de campaña en esta frontera 10 mil millones de pesos para Juárez en infraestructura, en caso de ganar la elección del 2 de junio.

“Decirle al presidente municipal que en mí tendrá una aliada, crearemos un fondo para infraestructura, para transporte público, pavimentación, prevemos 10 mil millones de pesos para Juárez, para tapar baches”, dijo.

La aspirante agregó que implementará un plan de modernización de los cruces fronterizos.

Además tocó el tema del abasto de energía eléctrica en la ciudad, “en México no hay garantía de energía, no hay garantía de seguridad por eso México no puede seguir como esta. Estoy proponiendo que pymes, en uso de energía, puedan generar su propia energía y no dependan de la CFE. Sheinbaum propuso no prender los aires, en lugar de apagarlos, ofreceremos cinco millones de créditos para poner celdas solares”.

Propuso regresar los fondos municipales para que sean invertidos aquí, “para que ningún policía gane menos de 20 mil pesos”