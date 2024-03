Preparan campaña vs el maltrato animal

Ciudad Juárez.- A fin de prevenir el maltrato de mascotas, el Municipio lanzará una campaña a partir del 8 de abril que se dividirá en dos etapas: una para promover la tenencia responsable y la segunda para denuncia de malos tratos a los animales, dio a conocer el coordinador de Comunicación Social, Carlos Nájera Payán.

La primera fase iniciará el lunes 8 de abril y termina el 28 de abril, y la segunda fase del 29 de abril al 31 de mayo.

Nájera dijo que aunque estamos en época de “veda”, es decir, que los Gobiernos no pueden promocionar sus obras por las elecciones del próximo 2 de junio, este tema sí se puede publicitar.

Dijo que la campaña se hará en televisión, radio y medios impresos, como periódicos y revistas, así como en portales digitales.

“Ya tienes una mascota o estás pensando en adoptar, recuerda que el cuidado responsable es la clave para un convivencia feliz y duradera. Proporciónales un hogar seguro, amor incondicional y atención veterinaria adecuada, no olvides esterilizarlos para controlar la población y por supuesto no los abandones. Cada animalito merece ser tratado con respeto y cuidado”, dice el texto de uno de los spots.

Esta semana la comisión edilicia de Ecología y Protección Civil se reunió con los titulares de Ecología y Comunicación Social para conocer los trabajos sobre la campaña de prevención, sensibilización y concientización enfocada a evitar el maltrato de los animales.

Estas acciones son necesarias en la frontera, debido a que algunos ciudadanos no conocen cuál es el cuidado adecuado para las mascotas y las maltratan de diferentes formas, como, por ejemplo, tenerlos en lugares insalubres y con altos riesgos de enfermedades por el clima, los agreden, los dejan sin agua, no les dan el alimento o el que les dan no es el adecuado, entre otros daños que les provocan, se informó.

A veces esas malas prácticas se dan porque las personas no saben cuál es cuidado que se debe tener con las mascotas.

La campaña es para el cuidado de todos los animales, ya sean caballos, toros o burros, entre otros que haya en la ciudad.

La Dirección General de Ecología ha recibido de enero a marzo 315 denuncias por maltrato animal, de las cuales se han aplicado 40 multas que van de 20 UMAS en delante, que equivalen a 2 mil 171 pesos, dependiendo del caso, afirmó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez. (Araly Castañón)