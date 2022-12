Prepara en la cocina el futuro de sus hijos

Ciudad Juárez.— La Navidad es una de las fechas más esperadas por Griselda Esparza y sus hijos Danna Vanesa, de 13 años, y Luis Ángel, de 11, quienes a pesar de las carencias disfrutan de la temporada que más une a las personas.

La familia Pérez Esparza vive en un cuartito de madera cerca del Camino Real, en donde han invadido un pequeño terreno para construir su cuarto con madera y otros materiales que se han encontrado, es ahí donde preparan buñuelos para luego venderlos con el fin de obtener ingresos que les ayuden a salir adelante.

“Lo empezamos a construir, lo hicimos con mitades de triplay que íbamos a pedir, mucha gente nos regalaba y otros nos los hallábamos, no pagamos renta pero en tiempo de frío está muy descubierto el cuarto, nada más tiene triplay y pedazos de papel”, mencionó la madre de familia sobre su hogar, que le tomó cerca de cuatro meses construir.

Danna Vanesa cursa la secundaria, lo que ha significado más gastos para su madre, debido a los útiles y otras cosas que necesita la menor para estudiar, quien a pesar de las carencias de su familia tiene el sueño de estudiar medicina y convertirse en doctora.

Por su parte, Luis Ángel está cerca de finalizar la primaria, pero al notar la gran lucha de su madre por sacarlos adelante, a sus 11 años, ha pensado en dejar la escuela para trabajar y aportar en los gastos del hogar, explicó Griselda.

“Yo no estudié y sí me gustaría que ellos estudiaran, yo no tuve ni primaria y ahora que mi hija cursa la secundaria estoy muy orgullosa de ella y de mí, a empujones pero ahí vamos. El niño como me ve batallando dice que no quiere, me dice ‘mamá déjame trabajar’, pero la niña sí quiere seguir estudiando y me dice que quiere ser doctora”, expresó Esparza Quiroz, de 31 años de edad.

Diariamente Griselda prepara sus buñuelos para después venderlos a sus vecinos, comentó que el paquete lo ofrece a 30 pesos, y aunque hay días que tiene buenas ventas hay otros que no.

“A veces sí vendemos todo y hay días que no se venden y los tenemos que regalar, y pues ahí se queda la mercancía que nos iba a dar para comer”, según relató.

El mayor deseo de la madre de familia es que sus hijos estudien, así como tener un buen hogar para ellos, aunque mencionó que vive con el miedo de ser desalojada del sector donde construyó su cuarto.

“Para construirlo duré como cinco o cuatro meses porque no era fácil tener todo el material para hacerlo, todo cuesta, hasta la madera está muy cara. Hasta ahorita no nos han molestado e incluso hay personas que ya tienen más tiempo, estamos con el miedo de que vengan y nos saquen pero no tenemos para pagar una renta para vivir”, explicó la madre.

Compartió que cada Navidad trata de brindarle una cena a sus hijos, y en los días que no hay acuden a las posadas que se realizan en la colonia, como cuando levantan al Niño Jesús, donde aprovechan para consumir alimentos.

“Nos gusta mucho la Navidad y siempre la celebramos con una cenita con la familia, a veces hay lugares donde levantan al Niño Dios y ahí nos arrimamos a que levanten al Niño Dios, y siempre con una cenita con champurrado y tamales, lo que tengamos en la mesa”, dijo la entrevistada.

Añadió que espera tener recursos para poder equipar su cuarto, ya que las bajas temperaturas que se sienten actualmente en la frontera son difíciles en dicho sector, que aunque cuentan con un calentón se alcanza a sentir el fuerte viento.

Griselda mencionó que sacar adelante a sus hijos ha sido difícil, sobre todo porque no cuenta con los recursos para pagar renta o comprar una casa, además pagar los gastos de la escuela de sus hijos lo hace aún más complicado.

Si usted desea apoyar a la familia puede comunicarse al número de teléfono (656) 242-5650, para mayor información.

