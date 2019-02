Prepara AMLO medida por autos importados

Ciudad Juárez- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, prepara una postura antes de que termine la vigencia del decreto que actualmente permite la importación definitiva de autos provenientes de Estados Unidos y Canadá.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa que antes de marzo, cuando finalice la vigencia, se tendrá una nueva política para determinar la procedencia de las importaciones.

El mandatario refirió que principalmente en el norte del país se ha identificado el uso de vehículos extranjeros irregulares para la comisión de delitos.

“Me lo han planteado, sobre todo en el norte del país, me lo han planteado los que quieren que se regularice, me lo han planteado autoridades que quieren que haya más control sobre esto, porque muchos carros irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay un control adecuado”, mencionó.

“Y lo plantean, desde luego, los distribuidores que no quieren que se continúen con este programa. Nosotros vamos a analizar los pros, los contras, y se va a resolver en su momento”, añadió.

El 31 de marzo de este año termina la vigencia del decreto que permite la importación definitiva de autos provenientes de Canadá y Estados Unidos y que entró en vigor el 29 de diciembre de 2017.