'¿Por qué no abrieron la celda?', reprochan migrantes

Ciudad Juárez.- Los rostros de los migrantes heridos y fallecidos colocados en el memorial montado en el exterior del Instituto Nacional de Migración aumentan el dolor de sus connacionales que demandan justicia.

Las imágenes de Óscar José Regalado, Alexander Peña Leal y Orlando Maldonado fueron pegadas en el rejado de la dependencia federal, acompañadas con el símbolo de luto, en medio una multitud de flores, velas y consignas de justicia en pancartas, así como banderas de países como Venezuela y Honduras.

También está la fotografía de Jeison Daniel Catari Rivas, quien de acuerdo con amigos es uno de los heridos.

De acuerdo con los manifestantes, los tres fallecidos y el herido eran originarios de Venezuela.

En una misma imagen se encuentran Jeison y Óscar esbozando una sonrisa.

En otra hoja blanca está plasmado el rostro sonriente de Alexander.

"En memoria de Orlando Maldonado", se lee en la fotografía que colocaron sus amigos y en la que aparece con uno de sus hijos.

El martes, una amiga de Orlando protestaba en el exterior del Instituto Nacional de Migración exigiendo saber los nombres de los fallecidos y heridos. Luego confirmaron que era uno de los casi 40 migrantes que murieron durante el incendio registrado la noche del lunes pasado.

"Él se llama Orlando Maldonado, está allá metido, no sabemos si está vivo o está muerto, no sabemos nada absolutamente nada de él", reclamaba un día después de la tragedia la venezolana Daniela Márquez, de 23 años.

"Orlando Maldonado tiene los ojos verdes", daba referencia sobre las características de su compatriota con la esperanza de hallarlo con vida.

La migrante explicó que Orlando estaba en un crucero cercano a las instalaciones del DIF Municipal, cuando se lo llevaron el lunes durante un operativo entre agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal.

"Ellos estaban en el DIF y se los llevaron; no tenían derecho, estaban en la calle simplemente pidiendo, ellos no estaban haciéndole daño a nadie, solamente estaban pidiendo, más nada".

- ¿Y quién se los llevó?

"La Migración se los llevó, los montó con un poco de gente (...), y se los llevó y los trajeron pa' acá".

La sudamericana cuestionó por qué no les permitieron salir cuando se registró la conflagración, la cual, según autoridades federales, la habrían iniciado un grupo de migrantes en protesta porque serían trasladados.

"No sé si la prendieron o no, pero si fueron ellos ¿y si no fueron?", cuestionó.

Recordó que los migrantes están desesperados porque se encuentran varados en la frontera norte de México desde hace meses en muchos casos, sin poder cruzar a Estados Unidos.

"Los tenían ahí metidos en una celda", reprochó enérgica.

"¿Por qué no abrieron la celda? Los dejaron ahí, 'bueno, como lo prendieron ellos, vamos a dejarlos morir ahí'", recriminó.

"No es justo que tuvieran que morir así, no es justo morir quemado, es lo peor que una persona puede pasar, morir quemado".

"¿Por qué no los salvaron?", insistía la venezolana que viaja con su esposo e hijo, así como otros familiares y quien se encuentra en Ciudad Juárez desde hace mes y medio.

"Si no nos quieren móntanos en un avión y mándanos a nuestro país, y nosotros nos conformamos con eso, pero este sufrimiento yo no se lo deseo a nadie. No es justo que las personas tengan que morir así por no hacer nada, simplemente migrar".