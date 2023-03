Ayer, cruzaron el río Bravo más de mil migrantes

Ciudad Juárez— Más de mil migrantes, en su mayoría de Venezuela, cruzaron ayer el río Bravo, llamado río Grande en Estados Unidos, informó el jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, Anthony “Scott” Good.

Destacó que “la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sigue expulsando a los migrantes bajo la autoridad del Título 42 del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las nacionalidades susceptibles al Título 42 son: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos, serán sometidos a un procedimiento de expulsión bajo el Título 8”.

Las personas cruzaron el río internacional entre Ciudad Juárez y El Paso tras un falso rumor de que el gobierno de Joe Biden les abriría la frontera luego del incendio ocurrido la noche del lunes 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) en donde murieron 39 personas.

“La gente no debe creer a los contrabandistas u otras personas que afirman que las fronteras están abiertas. Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje. Los migrantes que ingresan ilegalmente están sujetos a expulsión y repatriación”, señaló Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza.