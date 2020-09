Podría cerrar el año con mil 300 muertes en Juárez

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Cerca de mil 300 personas fallecerían ante el Covid-19 para fin de año en Juárez, de acuerdo con una apreciación matemática basada en el comportamiento mensual de defunciones por dicho virus aquí; “Por supuesto, y pudiera ser peor”, advirtió ayer Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte.

Hasta ayer, de las 7 mil 368 personas que han enfermado en Juárez, 860 habían muerto, lo cual arrojó a seis meses de contingencia sanitaria, un promedio al mes de 143 finados. Partiendo de ello, y considerando que restan tres meses del 2020, se agregarían 429 finados más a los 860, sumando mil 289.

“Si sería factible la proyección matemática, sí puede ser por supuesto, y pudiera ser peor si la ciudadanía no cooperara”, indicó Valenzuela Zorrilla, quien apeló a lo más profundo de la conciencia de la población.

Destacó que, para mitigar en parte la estimación, las personas deben continuar empleando sana distancia, higiene y el cubrebocas, para de ese modo ralentizar dicha dispersión de la enfermedad por Sars-CoV-2, que prevalece en su fase tres: epidémica, que aún es capaz de saturar hospitales, con un grave impacto.

“La Secretaría de Salud no apela al sentido común de la gente, apela a lo más profundo de su conciencia, a la parte comprometida y pensante de la sociedad, a esa parte sí se le apuesta, y eso es lo que ha dado resultados. Si bien no nos ha ido peor, ha sido por esas personas, esa es nuestra apuesta”, dijo el galeno.

Recordó que sólo si las personas cooperan y no se confían ante el virus, se dará un revés a la proyección elaborada por este medio, y avalada por el directivo de Salud estatal, con base en los indicadores oficiales.

“Estamos por atravesar una etapa compleja, donde posiblemente haya avance en el semáforo, posiblemente no, pero sería una fase un tanto inestable, por lo que el mensaje es no confiarse, si nos confiamos podríamos llegar a ese total de defunciones. No confiarse es el mensaje”, así lo puntualizó.

A nivel estatal, destacó el médico cirujano, se rebasaron ayer los 15 mil casos, ya que –tras sumarse 130– se pasó de 14 mil 960 acumulados a 15 mil 090, dijo, y de estos, se desglosan, ante los finados locales, ahora mil 377 finados en la entidad y 8 mil 017 sanados; urgió a dar atención a dichas medidas cautelares.

Relativo a la semaforización, dijo a su vez la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruíz González, que ayer sostendría una reunión para continuar el análisis de los indicadores que inciden ella, por lo que continuó pendiente cómo se mantendrá el riesgo en ambas regiones en la entidad.

Aunque no se ha oficializado algún cambio, estimó que lo factible es que continúe igual una semana más: con la región Norte, que integra Juárez y otras 9 ubres, en amarillo –riesgo medio–, y la Sur, con la capital y otros 56 municipios en naranja –riesgo alto–. No obstante, señaló que ello, continúa siendo discutido.

