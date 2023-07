Piden a Biden crear estancias para migrantes en frontera con México

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos hizo un llamado urgente a la administración del presidente Joe Biden para que invierta en la creación de centros de acogida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Tras la muerte en El Paso de una migrante adolescente guatemalteca no acompañada, quien se encontraba bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la organización estadounidense señaló su indignación y pidió la inversión inmediata de infraestructura acogedora para evitar la pérdida de otro niño inocente.

De acuerdo con las autoridades, la menor de 15 años de edad cruzó sola la frontera durante mayo desde Ciudad Juárez, con "enfermedad preexistente significativa", y el lunes murió "resultado de una falla multiorgánica debido a complicaciones de su enfermedad subyacente".

“La Red Fronteriza por los Derechos Humanos está indignada por la noticia de la muerte de otro niño mientras estaba bajo la custodia de Estados Unidos. El liderazgo de nuestro país ha fallado una vez más en reconocer la humanidad de los migrantes, causando pérdidas irreparables en la frontera México-Estados Unidos. Estos incidentes no son problemas aislados, sino que son parte de una falla sistémica agravada que ignora los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y migrantes”, denunció su director, Fernando García.

El activista, organizador del evento “Abrazos No Muros” a mitad del río Bravo/Grande entre Ciudad Juárez y El Paso, señaló que aunque el informe indica que la adolescente tenía condiciones preexistentes severas y estaba recibiendo atención médica; sin embargo, esta administración no ha sido lo suficientemente transparente ni ha demostrado su compromiso de brindar a los menores no acompañados tratamiento médico adecuado y oportuno, acceso a medicamentos y hospitales y condiciones sanitarias.

“Bajo el presidente Biden, las agencias de aplicación de la ley de inmigración han seguido perpetuando el estrés y el abuso físico y psicológico. Como nación, no podemos seguir aceptando la muerte de niños migrantes como norma. No podemos permitir que la falta de humanidad y la inmoralidad de nuestras políticas de inmigración actuales anulen el carácter de nuestra nación”, denunció García.

Los centros de acogida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México “estarían un paso más cerca de restaurar la dignidad y la humanidad de nuestros niños y familias migrantes y refugiados al brindarles atención médica atenta y adecuada, vivienda, alimentación y otros servicios sociales y legales que puedan necesitar”.