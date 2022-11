'Ataque a niña del caso Montessori siguió aún con maestras detenidas'

Ciudad Juárez.— La niña por quien dos maestras del Colegio Montessori fueron arrestadas y acusadas de violación agravada continuó siendo atacada a pesar de que las docentes ya se encontraban detenidas, dijo ayer la jueza Claudia Domínguez, quien consideró que el agresor siguió cometiendo el delito al confiar en que ya había personas enjuiciadas.

Lo anterior fue uno de los principales motivos por los que las mujeres fueron absueltas, dijo la misma jueza ayer durante la lectura de la sentencia. Agregó que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) desestimó estas pruebas durante el juicio y no protegió a la menor de quien podría ser su verdadero agresor.

PUBLICIDAD

Explicó que la denuncia se interpuso el 8 de marzo de 2022 y la fiscal ordenó que practicara un examen médico ginecológico a la víctima el día 9 de marzo.

“Pero resulta que la fiscal no ofreció como prueba ese primer examen (durante el juicio) y esto es muy extraño porque siempre los primeros exámenes médicos suelen ser la base de una acusación de los delitos de índole sexual”, dijo Domínguez.

En ese examen, el perito contratado por FEM encontró un desgarre, lo cual motivó la detención de las maestras el 23 de marzo durante un cateo en el colegio donde se mencionaba que habían ocurrido los hechos. En esa ocasión fueron arrestadas María del Carmen C. R. y Adriana Lucía H. G., por abuso sexual.

Sin embargo, la fiscal no sólo no usó como prueba el primer examen, sino que el 29 de junio ordenó que se le hiciera otro, cuando las maestras ya tenían tres meses detenidas, mismo que se usó como prueba.

Ese segundo examen realizado por una perito de la FEM arrojó que la menor tenía múltiples lesiones, por lo que el delito fue reclasificado a violación agravada y la FEM acusó a las inculpadas bajo ese segundo examen, desestimando la primera prueba.

“A pesar de que los hallazgos médicos revelaron información que pudiera ser un foco rojo para la Fiscalía en cuanto a la posibilidad de un agresor diverso a las acusadas, la Fiscalía sostuvo su acusación en contra de ellas”, mencionó la jueza.

Sin embargo, la defensa de las acusadas llamó a declarar al perito que realizó el primer examen, quien bajo juramento reiteró el primer hallazgo y aseguró que no tenía interés en proteger a ninguna de las partes involucradas, y que este profesional ha realizado más de 900 exámenes de este tipo, leyó ayer la jueza.

Cae madre en contradicciones, aseguran

Otro punto por el que la jueza consideró que las declaraciones de la madre de la víctima fueron contradictorias es que no acudió a ampliar la denuncia con las pruebas del primer examen y sí lo hizo con el segundo. Cuando se les cuestionó por qué no lo hizo desde el principio, dijo que no se acordaba y posteriormente declaró que prefirió hacerlo hasta que se reclasificó el delito, a lo que la jueza refutó ayer que las pruebas no se “acomodan” a conveniencia.

Otro punto que la jueza consideró extraño es que la madre de la víctima se negó a que se videograbara la entrevista que la menor tuvo con la psicóloga, y ésta no pudo ser presentada como prueba sino que se llamó a la menor a declarar en siete ocasiones. La jueza aclaró que el protocolo no establece que los tutores puedan decidir si la víctima es videograbada o no ya, que este delito se sigue de oficio y se protege el interés superior de la infancia.

También le pareció extraño que el día en que las maestras fueron detenidas durante el cateo que se realizó al colegio, ubicado en la calle Valle del Ródano, la madre salió a dar declaraciones a los medios de comunicación culpando a las docentes, cuando ninguna de las personas que pone una denuncia es informada del día en que se realizará un cateo o se detendrá a los presuntos responsables.

Claudia Domínguez cuestionó el hecho de que la FEM no investigó el entorno de la niña ni realizó cateos a su vivienda ni a la vivienda de sus familiares para determinar que existieran las paredes con los colores descritos por la menor cuando narró que fue víctima de ese delito.

El juicio oral en el que se dictó el fallo absolutorio se realizó el pasado 15 de noviembre, la lectura estaba programada para el 23 de noviembre pero debido a que la jueza contrajo Covid-19 fue pospuesto hasta ayer 28 de noviembre se indicó.

Apelarán el resultado

La titular de la FEM, Wendy Chávez Villanueva, dijo ayer que, tras la lectura de la sentencia, interpondrá el recurso de apelación en un lapso de 10 días.

La jueza también informó que las dos absueltas estuvieron presentes ayer durante la lectura. Ésta fue la primera ocasión en la que se dio apertura a los medios de comunicación, ya que por solicitud de las partes involucradas todo el juicio se llevó a cabo de manera privada.