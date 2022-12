Pide apoyo para realizarse la mastectomía, la requiere de forma urgente

Ciudad Juárez.- La señora Guadalupe Galindo pide el apoyo de la ciudadanía para juntar la cantidad de 90 mil pesos, ya que es lo que requiere para poder realizarse la mastectomía que necesita de manera urgente para el 2 de enero.

Fue hace más de dos años que a la señora Guadalupe le detectaron Cáncer de Mama, justamente cuando iniciaba la pandemia por Covid-19.

De acuerdo a lo que comentó, en ese momento logró registrarse para ser atendida en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sin embargo, solo pudo someterse a tres quimioterapias, ya que tenía que trasladarse hasta la ciudad de Chihuahua, y entre medicamentos y viáticos tenía que pagar entre 15 y 20 mil pesos.

Hace algunos meses, comenzó a tratarse en Aprocáncer, donde pudo pagar todas sus quimioterapias ya que era un precio más bajo, aunque ahora, lo que requiere de manera urgente es realizarse la cirugía para extirpar el seno por completo, porque el tumor que padece es muy agresivo y ya está creciendo otra vez.

“Dijo el doctor que como ya terminé las quimios, solo me dan un mes para desintoxicar mi cuerpo, yo me tendría que estar operando el 2 de enero, prácticamente solo tengo algunas pocas semanas para juntar ese dinero”, explicó.

La señora Guadalupe, de 40 años, comentó que ha hecho diversas actividades para recaudar este monto económico, sin embargo, no le ha ido bien.

“Yo le hago un llamado a la ciudadanía pues para que me apoyen, con lo poquito que puedan para mi es mucho. Nosotros no estamos con los brazos cruzados, mi familia, mis amigas y yo, andamos pidiendo, hicimos una kermes y al parecer vamos a hacer otra. Créanme que lo que yo siento ahorita es puro cansancio desde que me dijeron que tenía que juntar ese dinero… hago tamales, hago esto, hago el otro y no paro, ya no sé si es más el cansancio por la enfermedad o porque ando en friega, pero yo sé que hay mucha gente buena en Juárez”, expresó.

Para quien guste apoyarla económicamente puede hacerle a través de su cuenta bancaria BanCoppel 4169160486263115 o bien, comunicarse directamente con ella al número telefónico 656 1963450.