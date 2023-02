Picos de hasta 750% en sobredosis de ‘fentanilo’

Ciudad Juárez.— Debido a indicios como el aumento de hasta 750 por ciento en las sobredosis de usuarios que manifiestan que les vendieron “una heroína muy buena”, para el Programa Compañeros es “muy evidente” el consumo del fentanilo en Ciudad Juárez.

A través de su Iniciativa de Reducción de Daños, la asociación civil reparte naloxona –un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides– en puntos de consumo de la ciudad, en los cuales en 2018, antes de la presencia del fentanilo en las calles, le fueron solicitadas 400 dosis, mientras que en 2022 la cifra aumentó a más de 3 mil, informó su coordinador, Julián Rojas.

“En algunos espacios a donde hemos ido nos dicen: ‘déjame más naloxona porque en esta semana hemos alivianado como a seis, ocho personas’. Entonces, ése puede ser un indicio de la presencia de fentanilo”, dijo el activista.

Agregó que “antes, a veces pasaban meses que no había un evento de sobredosis, podía suceder con la combinación de píldoras y alcohol, pero no con solamente heroína. Entonces, sí es como muy evidente, y ya algunos dicen: es que la heroína trae el fentanilo, no todos, pero sí los que se han informado más –y detectan las diferencias con la heroína simple–.

Aunque actualmente no cuentan con pruebas para detectar la sustancia, han visto otras alertas que hacen evidente su consumo en las calles de Juárez, como los abscesos en la piel con una mayor infección, además de rumores por parte de los usuarios de que les están vendiendo una heroína de mejor calidad.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), durante enero de 2023 fueron aseguradas 38 mil 150 pastillas de fentanilo en cinco hechos distintos, mientras que en todo 2022 decomisó 128 mil 918 pastillas.

Las autoridades de Estados Unidos también continúan registrando un aumento en el contrabando de fentanilo a través de El Paso, ya que de enero a diciembre de 2020 fueron incautadas 238 libras (107.9 kilos), en 2021 la cifra aumentó a 341 libras (154.6 kilos) y en 2022 sumó 363 libras (164.6 kilogramos) la sustancia asegurada.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el opioide sintético –que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina– ha sido descubierto tanto por sus agentes en los cruces internacionales como por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso en la frontera.

“Siempre que nos informan de sobredosis preguntamos qué sustancia consumió la persona, y muchos de los casos son de solamente heroína”, y al preguntarles a los usuarios manifiestan que consumieron la misma cantidad que acostumbran de la sustancia, informó Rojas.

Dijo que “no tendrían una sobredosis inyectándose la misma cantidad en otros momentos. El tema con el fentanilo es que es no tiene color, olor ni sabor, y es complicado que puedan identificarlo porque sea diferente a la textura de la droga (heroína), pero sí hay un repunte de los casos de sobredosis”.

En algunos casos se les ha informado que han tenido que utilizar varias dosis de naloxona debido a que los usuarios sufrieron sobredosis más intensas, tanto hombres como mujeres, generalmente mayores de 30 años de edad, quienes ya cuentan con un consumo muy prolongado.

“Nosotros creemos que sí hay presencia de fentanilo, pero la única forma de tener la evidencia clara es aplicando pruebas para detectar fentanilo”, por lo que Programa Compañeros está trabajando en un proyecto con la Universidad de San Francisco y con la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) para aplicar pruebas rápidas.

Las pruebas serán la evidencia de que sí se está mezclando el fentanilo con otras drogas, aunque los trabajadores de la asociación asumen que sí.

“Porque la gente comenta que la heroína es de mejor calidad, pero realmente no saben si sí es de mejor calidad o no”, aunque los que están mejor informados ya han notado la diferencia en la sustancia que les venden en 60 pesos la dosis, y están convencidos de que les están vendiendo heroína con fentanilo.

A través de sus recorridos en los puntos de consumo, el personal de Programa Compañeros aprovecha para informar a los usuarios sobre los efectos de la sustancia, que al igual que la heroína, produce una sensación de euforia, con un efecto analgésico, pero es 50 veces más potente.

“Cuando se corre la voz y ellos escuchan que ‘la heroína está muy buena’, como dicen ellos, eso atrae mucho a las personas, porque si son personas con un consumo muy prolongado y que consumen varias veces al día, para ellos es como ideal encontrar heroína más potente porque tendrían que gastar menos y el efecto es más prolongado. Y eso es más atractivo cuando se dice: ‘allá en aquel lugar están vendiendo una heroína muy buena’, eso jala mucho a la gente y precisamente los pone en mayor riesgo”, alertó.

Quienes han pasado por una sobredosis narran “que les sorprendió que al inyectarse la misma cantidad que regularmente se han inyectado por la tolerancia que tienen, que vino una sobredosis. Y algunos dicen que nunca habían tenido un evento de sobredosis”.

El enfermero de la asociación también ha detectado abscesos que no son comúnmente observados con el consumo de la heroína, sino con una infección “que se extiende de una forma muy extraña”, una de las cuales provocó la muerte hace unas semanas a un hombre que estuvo días hospitalizado por un absceso en un glúteo, informó.