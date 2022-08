'Peligroso' Juan Pablo II rebasa 50 accidentes en el año

Ciudad Juárez.— Cuatro accidentes viales ocurrieron sobre el bulevar Juan Pablo II durante los primeros ocho días del mes de agosto, reportó la Coordinadora General de Seguridad Vial.

Sólo en el año esa vialidad reporta cinco decesos y en ocho de los percances los guiadores se encontraban en estado de ebriedad; 48 eventos fueron choques, una salida del camino, una caída (al río) y otro evento quedó registrado como “no especificado”, según el reporte.

PUBLICIDAD

La vialidad, que tiene a lo largo dos diferentes límites de velocidad, de 50 y 70 kilómetros, tiene varios baches que hacen más peligroso su tránsito, reportaron usuarios.

También informaron que a consecuencia de los choques, la infraestructura ha sufrido afectaciones en el alumbrado público y la valla metálica de contención que protege al canal de aguas residuales.

Personal de Seguridad Vial informó que los daños deben ser a costo de los responsables de los percances.

El último ocurrió la noche del domingo entre dos automóviles que transitaban por el bulevar Juan Pablo II y la intersección del bulevar Francisco Villarreal Torres.

También durante el fin de semana fue reportada una carambola entre nueve automóviles que circulaban en sentido de poniente a oriente sobre el Juan Pablo II, en el tramo entre la calle Arizona y la avenida Antonio J. Bermúdez.

Ahí se vieron involucrados un Toyota Yaris, una Mazda 3, un Honda Accord, un Nissan March, una Toyota 4 Runner, una Hyundai y una Creta.

Además, dos pickup que también estuvieron involucradas se retiraron del lugar, ya que presentaban daños menores y no quisieron reclamar. Uno de los agentes viales indicó que la causa fue el exceso de velocidad y no guardar la distancia entre vehículos. Finalmente, dijo que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales entre los vehículos.