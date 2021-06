Otros 14 dan positivo al Covid-19 aquí hoy

Cortesía

Juárez sumó 14 positivos más a la Covid-19 y por segundo día consecutivo no agregó otras defunciones, lo cual no implica que no existan en proceso de confirmación, informó la Secretaría de Salud del Estado.

Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que con ello esta frontera alcanzó 32 mil 351 casos acumulados, de los cuales hasta hoy 3 mil 533 han perdido la vida.

Sana distancia, higiene y cubrebocas, recomendó la galena de la dependencia. Asimismo, destacó que en el territorio estatal, en el reporte, se corroboraron 16 contagiados y 25 recuperados; no hubo muertos.

De tal modo, Chihuahua alcanzó los 70 mil 024 dolientes (7 mil 259 han perecido y 58 mil 402 sanado). Ante lo expuesto, apeló por la solidaridad social para cuidar los unos a los otros en la actual contingencia.