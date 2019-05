Obras en Ejército Nacional y Paseo de la Victoria afectan a plazas comerciales

Ciudad Juárez— La construcción de varios cordones de banqueta entre las vialidades Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, desde ayer afecta a plazas comerciales del sector y busca beneficiar a la farmacia recientemente construida en el sitio, dijo Enrique Barrio García, administrador de Plaza Nero.

Indicó que cuenta con un convenio con el Municipio que no está siendo respetado con las obras, lo que está causando una disminución de clientes para la plaza comercial.

"Me dijeron que iba a tener solucionado el acceso al predio (de Plaza Nero) y llegan estás personas y tapan el acceso para la gente que viene. Por darle solución a un predio que no debería de estar ahí están haciendo todo esto, para darle viabilidad a ese predio (donde se ubica la farmacia) cuando yo tengo más tiempo aquí. No se vale que por darle viabilidad a ellos nos afecten", refirió.

Agregó que más temprano buscó detener la obra pero cerca de siete patrullas de la Policía Municipal arribaron al sitio para solicitarle que se retirara del lugar y permitiera la continuidad de los trabajos, por lo que optó por seguir las indicaciones.

"Yo quería parar la obra y vino la fuerza pública. Esto es un atropello, ya los clientes se están quejando porque ya no tienen el acceso que tenían antes (...) La autoridad me pide que actúe con respeto, no se vale. No lo voy a permitir y voy a buscar soluciones", precisó.

Dijo que no quiere que la situación se politice, por lo que buscará presentar el convenio que dijo poseer a la autoridad y en caso de no darse pronto arreglo, actuar por la vía legal contra las "faltas del Municipio".