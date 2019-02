No se rinde entre las ruinas

Ciudad Juárez— El pasado 21 de diciembre un cortocircuito causó un incendio que consumió su casa y desde entonces, Carmen Vázquez Trejo, de 74 años de edad, camina todos los días entre las cenizas de tres cuartos que conformaron su hogar por casi 15 años.

Sólo recuerda que conectó su lavadora a un tomacorriente y a los pocos minutos el olor a hule y las llamas hicieron que corriera por la calle y gritara desesperadamente “ayuda, mi casa se está quemando”, ubicada en las calles Abasolo y Mina del poblado El Sauzal.

Hace seis meses su compañero de toda la vida falleció y ahora sólo contempla las ruinas entre las que espera recibir ayuda para volver a lo que un día fue su cocina, la sala, el baño y la recámara de uno de sus dos hijos.

Entre lágrimas y cabizbaja, Vázquez platicó que al ver que el fuego quemaba todo, sólo pudo mirar al cielo y pedir a Dios y a la Virgen que el último cuarto de bloques no se dañara y es justo ahí donde hoy vive con dos colchones, una cómoda, estufa y refrigerador que consiguió.

A 63 días de la conflagración que la dejó con incalculables pérdidas, todavía se percibe el olor a quemado, además se aprecia el derrumbe a pedazos de las habitaciones que eran de bloques y techo de madera y en el suelo hay cenizas, páginas de libros, herramienta y carbón.

‘Doña Carmen’ relató que jamás se imaginó que su casa se fuera a quemar pero en un abrir y cerrar de ojos todo estaba en llamas. Uno de sus hijos que vive con ella, y sus vecinos, intentaron detener el fuego a cubetas con agua.

“Fue cuando yo me di cuenta que tenía vecinos porque yo no salgo, nunca ando allá (afuera), sólo con mi hermana en la esquina y nada más”, dijo.





‘Voy a seguir adelante… no sé cómo pero lo voy a hacer’

Relató que para ella fue un evento traumático haber visto que los bomberos llegaron a su casa sin agua.

“Le dijo uno al otro ¿qué hacemos? Y las llamas en grande aquí, y le dijo al otro, vete en la troca y tráete agua ¿qué es eso? Deben estar preparados”, reclama.

Pese a que desde entonces pasa sus días y noches entre el frío y con pocas cobijas, explica que tiene fe en que saldrá adelante.

“Me falta material de construcción, no tengo dónde agarrar puertas ni ventanas, no tengo el cemento ni quien lo va a levantar, son muchas cosas, se quemó todo. Para desgracia que mi señor tiene seis meses que murió, ¿quién me da la mano? Yo sola, yo sola he salido adelante y voy a seguir saliendo adelante, no sé cómo, todavía hasta ahorita no sé cómo pero lo voy a hacer”, expresó entre llantos.

“Es una tristeza pararse uno ahí y ver su casa quemada de tantos años, yo me la pasaba llorando pero ahorita ya me conformé ya no hay nada que hacer, yo pasé una Navidad que… gracias a Dios que yo me salvé, no me faltó nada para que la lumbre me hubiera agarrado”, comentó

Si usted desea apoyar a la señora Carmen Vázquez, puede acudir directamente a su domicilio en el 2155 de las calles Abasolo y Mina de El Sauzal. (Abril Salgado / El Diario)





