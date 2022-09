‘No pude sacar a mi perro, era mi compañero’

Ciudad Juárez.— “Lo material puede recuperarse pero lo que me duele es mi perro, no pude sacarlo, se me murió mi perrito”, dijo entre llanto San Juana Morales, habitante de una vivienda que fue consumida por el fuego la madrugada de ayer en el fraccionamiento Valle Verde, en un incendio que ella asegura fue intencional, ya que había recibido amenazas, además de que en el lugar se localizó una “bomba molotov” y gasolina.

De acuerdo al reporte de Bomberos, el siniestro se reportó aproximadamente a las 4:00 de la madrugada en el domicilio ubicado en la calle Paseo de las Flores 997-D.

San Juana vivía sola junto con su perro Canelo, ella se dedica a la venta de segundas, por lo que asegura que al momento del siniestro la sala estaba llena de artículos como carreolas, sillones, ropa, andadores, y una estufa, entre otros artículos, los cuales recolecta de la calle.

“Yo alcancé a salir por la puerta porque todavía no estaban muy altas las llamas pero al perro no lo pude sacar, se me murió, se intoxicó con el humo mi Canelo, ya estaba viejito… tenía como siete años pero era mi compañero, él se quedaba conmigo en la cama, era muy obediente mi perrito ¿por qué la gente es tan mala?”, expresó.

Dijo que Canelo con sus ladridos fue quien la alertó de lo que ocurría y que incluso alcanzó a escuchar el golpe de la botella que fue lanzada contra su casa.

“Yo le puse una demanda a unos chavalos que son rateros porque se metían a robar a mi casa y la última vez que se metieron me robaron mi visa láser y tenía dos años de vigencia, yo fui y les puse demanda, y por amenazas, porque en las noches no podía ni ir con unos vecinos que son mis amigos porque me perseguían; son tres, y uno de ellos me puso un mensaje de que me iba a pasar algo muy malo que me iba poder toda la vida pero yo nunca pensé esto”, dijo entre lágrimas.

Al presunto agresor lo identifica como Jesús M.S. de aproximadamente 35 años de edad, quien vivía en la misma cuadra de su casa pero que se fue hace unos meses debido a que se vio involucrado en un homicidio.

“Ya vinieron a investigar. Me aventaron una molotov, una botella de las de soda con gasolina porque encontraron la gasolina de aquel lado, el ministerial; hasta el vecino alcanzó a escuchar el botellazo porque sonó muy fuerte pero cuando salió ya estaba el ‘humaderón’”, añadió.

El Diario solicitó información al director de Protección Civil Municipal, Roberto Briones Mota, sobre el presunto hallazgo de una bomba molotov, pero hasta el cierre de esta edición no se había proporcionado.

La mujer de 55 años de edad, dijo que tiene 35 años viviendo en ese domicilio que quedó destruido en toda su parte frontal.

Dijo que aceptaría la ayuda de las personas que deseen hacerlo, aunque no cuenta por el momento con teléfono para que puedan comunicarse con ella, debido a que también se quemó, tampoco tiene un número de tarjeta bancaria.

“Si gustan ayudarme lo agradezco, si no, pues Dios proveerá, a ver cómo le hago”, comentó.