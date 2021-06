No más fraccionamientos en la Valle Del Sol: Pérez Cuéllar

Cortesía

El virtual presidente electo, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con vecinos de la Valle del sol para escuchar y dar seguimiento a un pliego petitorio de proyectos planeados para el polígono que abarca Sendero, Cuatro Siglos y Waterfill, en donde existen 120 fraccionamientos de y viven 18 mil familias.

“Yo he hablado de cuatro ejes rectores de mi trabajo como alcalde; honestidad, cercanía, gestión y mucho trabajo, yo siento que hay muchas cosas que no se hacen, no por una mala fe, sino porque no hay seguimiento, es importante tener comunicación con la sociedad civil organizada, por eso la idea es reunirnos unas tres veces al año”, dijo Pérez Cuéllar.

El morenista, virtual alcalde la ciudad, se comprometió a revisar cada uno de los proyectos una vez que tome posesión del cargo.

Dijo que se planea ahorrar de gasto corriente para el próximo año, 180 millones de pesos, ya que se terminará de pagar la deuda de iluminación y se fusionarán algunas direcciones.

“Queremos ahorrar para el próximo año de gasto corriente 180 millones de pesos, la idea es en tres años bajarle 10 puntos al gasto corriente”, apuntó. Es decir, un 3.3 por ciento, “si lo logramos, tendríamos 180 millones de pesos más de presupuesto para obra en el año 2022, 360 mdp en el 2023 y 540 mdp en el 2024, si se suma todo serían son mil 80 mdp. Se entraría al 2025 con 540 mdp libres”, comentó.

Los proyectos que presentaron habitantes de la zona son la construcción de la prolongación de la avenida Tomas Fernández, el proyecto de la biblioteca, la construcción de la secundaria federal número 22, también del parque Rochori (codorniz en raramuri), la conexión del fraccionamiento Tres Cantos con la Juan Pablo segundo, de donde se derivan 2 subproyectos; Desarrollo del parque en el área de Banus 350 y el desarrollo la vialidad de Nardos y Waterfill.

Otra petición es la de no dar más autorizaciones para la construcción de más fraccionamientos ya que eso ha provocado afectaciones en la zona.

Entre las peticiones del pliego esta la pavimentación de la calle Júpiter en el tramo de la Gómez Morín-Valle del Sol, se informó.