No hemos vuelto a la normalidad, advierten médicos

Ciudad Juárez.- El Colegio Médico de Ciudad Juárez a través de su secretario, Lorenzo Soberanes Maya, llamó a la sociedad a considerar que la medida de retirar la obligatoriedad del cubrebocas no implica volver a la normalidad. En cambio, ahora enmarca la medida de precaución la posibilidad de volver a hacer forzoso su empleo ante otras enfermedades respiratorias virales, según se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE).

“Será obligatorio para las personas en el estado de Chihuahua… cuando autoridades sanitarias estatales, es decir, el Consejo Estatal de Salud, así lo determine, conforme a los términos y alcances”, señala la reciente Ley que Regula las Medidas para Prevenir la Transmisión de Enfermedades Respiratorias Virales, que dejó la denominación de Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas, tras votación del Congreso.

Ante esto, Soberanes Maya resaltó que es sumamente importante que la comunidad mantenga su uso de forma responsable y consciente, toda vez que coadyuva a sortear Covid-19 pero también otras patologías como la influenza H1-N1, que por las características de esta época tiende a presentar indicadores al alza. Resaltó que el anuncio del relajamiento de los cubrebocas, desde su óptica podría estar bajo varios influjos.

“Solamente están siguiendo la presión social de mucha gente que no logra entender que es necesario estar protegidos. Pero una de las ventajas que he visto, es que pese al anuncio de que ya no es obligatorio muchas personas siguen usando el cubrebocas en un porcentaje alto, lo que significa que hay conciencia”, destacó el profesional de la medicina. Por ello, resaltó que la responsabilidad está recayendo en la sociedad.

Señaló que esto es una oportunidad para que la ciudadanía demuestre lo aprendido durante la pandemia, que desde que arribó ha acumulado 61 mil 936 contagiados; de los cuales 4 mil 684 son víctimas mortales.

“Yo creo que sí vale la pena que lo sigamos utilizando”, resaltó.

Otros factores que se tomaron en cuenta para la determinación es que, oficialmente, se han aplicado aquí 2.9 millones de dosis contra el SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Federación, se han suministrado un millón 766 mil 651 inyecciones de Pfizer en los adultos y a éstas se suman otras 155 mil 744 pediátricas. Aparte, se han colocado otras 922 mil 440 de AstraZeneca, 30 mil de Johnson & Johnson, 26 mil 841 de CanSino y 25 mil 783 de Moderna. Lo anterior, arroja un acumulado de 2 millones 927 mil 459 biológicos suministrados entre la población de la frontera.

Sólo en hospitales

Además, desde el fin de semana algunos establecimientos comerciales ya no exigen el uso de la mascarilla, salvo en hospitales.

Por lo anterior, este medio realizó un recorrido, en el que se pudo apreciar que algunos supermercados y tiendas de conveniencia no solicitaban el uso del cubrebocas entre su clientela.

Por ejemplo, en la cadena de supermercados Soriana no se le solicita al cliente usarlo ni a los trabajadores. Lo mismo sucede en algunas tiendas de conveniencia.

En tanto, trabajadores en algunos supermercados S-Mart comentaron que, aunque se permite la entrada al cliente sin usar la mascarilla, se le pide que la porte, “pero no podemos obligarlo a que la use”, dijo una empleada.

Lo mismo sucede en tiendas de conveniencia en donde en algunos puntos, sí se exige utilizar el cubrebocas desde la entrada del establecimiento.

En el decreto, se especifica que los establecimientos comerciales deberán de seguir con las medidas de prevención como el gel antibacterial y la limpieza constante de espacios de trabajo y públicos.

También le da poderes al Consejo Estatal de Salud de retomar su uso en caso de sesionar y determinarlo como obligatorio ante cualquier emergencia sanitaria o en algún sitio en específico, poblado, municipio, región, espacio abierto o inmueble cerrado.

Mientras que en los hospitales se mantendrá la restricción, debido a que se debe continuar con ciertos cuidados por el bienestar de los pacientes, visitantes, personal y todos los trabajadores de la Salud que laboren dentro del inmueble.

En todo establecimiento comercial, industrial, empresarial, de negocios o de servicios, tanto las personas propietarias, administradoras, empleadas, así como proveedores, clientes, usuarios y asistentes a los mismos, estarán obligados a portar el cubrebocas correspondiente, siempre y cuando la autoridad sanitaria estatal lo determine, mandata el artículo 12 del decreto publicado el sábado.

