Dicen sí venezolanos a quedarse y trabajar en Ciudad Juárez

Mientras permanecen varados en espera de una oportunidad para ser recibidos en Estados Unidos, cientos de venezolanos buscan poder trabajar en Ciudad Juárez a través de un permiso temporal por razones humanitarias, que desde el miércoles pasado les es otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Hasta el viernes más de 150 sudamericanos habían recibido la Forma Migratoria Múltiple (FMM) que les permite permanecer 180 días en el país, y al menos 150 más se quedaron en espera de recibir esta semana el documento, que según se les dijo será entregado a 50 personas por día.

“Nosotros vamos a seguir esperando, seguimos con la esperanza de pasar al otro lado, por eso vamos a solicitar el permiso de 180 días. La idea es trabajar aquí mientras se soluciona lo del pase”, dijo Manuel Navas, de 46 años de edad, quien hoy cumple nueve días durmiendo en el bordo del río Bravo y cree que le tocará recibir la FMM entre martes y miércoles.

“Podremos estar más tranquilos aquí porque hemos escuchado testimonios de algunos compañeros de que la Policía los ha detenido y los ha amenazado, aunque el personal de Migración nos informó que sólo Migración tiene la potestad de solicitarle los documentos, en este caso al venezolano, pero lo que la Policía Estatal o Municipal no tiene esa facultad”, agregó.

Manuel y Gabriel Pico Pérez, de 29 años de edad, se conocieron en la travesía que emprendieron desde Venezuela, el 9 de octubre llegaron juntos a México, a través de su frontera con Guatemala, y hoy cumplen nueve días en Ciudad Juárez, en donde decidieron esperar para poder ser parte de los 24 mil venezolanos que recibirá el gobierno de Joe Biden a través de su nuevo programa migratorio.

Aunque cumplen con todos los requisitos, como tener un patrocinador económico, haber ingresado a México antes de 12 de octubre, no haber ingresado de manera irregular a Estados Unidos y no contar con ninguna otra nacionalidad o refugio en otro país, no han logrado tener una respuesta del vecino país.

Ambos están dispuestos a esperar en esta frontera el ingreso a Estados Unidos, pero debido a que no cuentan con dinero han tenido que estar en el campamento que desde hace diez días han formado cientos de venezolanos en el bordo del río Bravo, donde con sábanas, cobijas, pedazos de cartón y casas de campaña, buscan cubrirse del frío durante las noches.

Mientras que muchos venezolanos que llegan desde el sur, lo hacen con una FMM que les permite permanecer en el país durante siete días, los más de 2 mil sudamericanos que han sido expulsados de Estados Unidos a esta ciudad han recibido un Oficio de Salida Definitiva del país por parte del INM.

Aunque al ser devueltos de Estados Unidos, su firma es obligatoria, el documento establece que se trata de “un oficio de salida definitiva del país en un término no mayor a quince días naturales, para que por sus propios medios abandone el territorio mexicano por la frontera sur más cercana (…) a petición expresa de la persona extranjera”.

Por ello, la entrega del permiso por razones humanitarias por 180 días representa un alivio para quienes buscan trabajar en Juárez, mientras esperan una oportunidad del Gobierno de Estados Unidos, se reencuentran con la familia de la que fueron separados al entregarse con la Patrulla Fronteriza o mientras reúnen dinero para volver hasta su país.

“Decidimos esperar, porque justamente estábamos esperando el permiso en San Pedro (Oaxaca), ahí mismo recibimos la noticia de que habían cerrado la frontera, que iban a aplicar lo del Título 42 para los venezolanos, y vino el tema de la persona que te podía reclamar (patrocinador en Estados Unidos), y decidimos no cruzar para no perder la oportunidad”, explicó Manuel.

“Al llegar aquí a Juárez nos detuvo Migración y de hecho nos iban a regresar, pero nos salvó que cuando llegamos a México, el día 9 de octubre, nos entregamos a Migración y allí nos arrestaron en Siglo XXI (en Chiapas) y nos dieron un documento con el que debíamos salir del país en diez días, pero con ese podíamos salir por cualquier frontera, no decía que tenía que ser por la frontera sur”, agregó.

Aunque en Juárez se les ofreció albergue, decidieron no ir porque lo que quieren es trabajar, aseguraron quienes al enterarse de los 180 días dados por el Gobierno federal acudieron el jueves a las oficinas del INM ubicadas junto al puente internacional de la Lerdo, pero les dijeron que ya se habían entregado las FMM asignadas para ese día.

El viernes llegaron desde las 6:00 de la mañana, pero ya estaban decenas de venezolanos que habían dormido ahí, y debido a que se les dijo que otorgarían 50 documentos diariamente, formaron listas de 50 nombres cada una.

“Nosotros nos organizamos e hicimos listas de 50 personas, yo estoy en la lista número tres, pero ya al momento van por la lista número seis. La lista dos es para el lunes, la tercera para el martes”, informó Manuel, quien duerme “con unas 300 personas, entre mujeres, niños y hombres”.

Hasta el viernes, todas las personas que acudieron por el permiso humanitario al INM formaban parte del campamento en el bordo, por lo que creen que esta semana se sumarán parte de los aproximadamente 500 que se encuentran albergados y algunos de los cerca de 200 que están siendo expulsados diariamente.

“Hemos decidido no ir al albergue por el hecho de estar acá al lado del muro en espera de que haya un cambio de resolución y podamos pasar, además de que ya nos toca trabajar acá”, dijo el hombre quien salió de su país “porque el caso de Venezuela es un caso demasiado complicado, trabajas y no te alcanza el dinero para llevar una vida digna”.