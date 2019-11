“Me dicen que ahí estaba un carro negro que le echó lumbre, yo apenas me iba a dormir, llegué del primer viaje de la maquiladora; no entiendo por qué con nosotros que no debemos nada ni tenemos qué ver con nadie”.

Así lo dijo uno de los responsables del camión de personal 6851 incendiado ayer a las 6:50 horas aparentemente por desconocidos, en las calles Rincón de la Luna y Rincón del Río de la colonia Riberas del Bravo.

Elementos de Bomberos que acudieron a sofocar las llamas informaron en el lugar que no se despedía un olor a gasolina, como en otros incidentes recientes.

El vehículo quedó con pérdidas totales y la causa del siniestro se encuentra bajo investigación, confirmó la Fiscalía de Distrito.

Dicha dependencia informó de 32 incendios provocados en los últimos 15 días –desde el martes 5 de noviembre– en diferentes zonas de esta ciudad, que de acuerdo con el fiscal Jorge Nava López, en tres de los casos no se confirmó la quema provocada o deliberada.

Los primeros incidentes del martes 5 de noviembre coincidieron con una intervención que las autoridades de los tres niveles de Gobierno realizaron en el Cereso Estatal 3 de esta ciudad, y según el fiscal de Distrito fueron una respuesta de la delincuencia organizada hacia ese cateo.

Nava López indicó el día de ayer que hay dos personas vinculadas a proceso por estos hechos y que se continúa con la investigación de los incidentes y se trata de relacionar cuáles estarían en el marco de esa dinámica.

El día más álgido registró 13 vehículos quemados, el martes 5 a partir de las 14:24 se incendió un auto en el bulevar Zaragoza y Puerto Obaldía. A las 15:31 otro reporte similar se atendió en la avenida De las Américas y Simón Bolívar, seguido de un tercer incidente en la carretera Juárez Porvenir y Riberas del Bravo, donde ardió un camión de transporte público a las 19:25 horas.

A las 20:39 otra alerta se atendió en la colonia Kilómetro 29 sobre la carretera a Casas Grandes, en la cual la unidad fue acribillada e incendiada. A las 21:32 se tuvo otro evento en las calles Nápoles Sur y Alacrán de la colonia Colinas Del Norte, ahí se quemaron intencionalmente dos camiones de transporte de personal, según los reportes oficiales.

Los incendios continuaron ese primer día contra otro autobús de maquiladora en las calles Peral y Doctor Ruiz de la colonia Fronteriza y otro más que estaba estacionado en la Mariano Escobedo.

Otros dos eventos similares se atendieron el día 6, y le siguieron 7 incendios más el día 7 y cuatro el día 8.

A partir de esa fecha bajó la incidencia y el reporte de Fiscalía informa que los días 9,10 y 14, ocurrieron dos incendios en cada uno y ayer nuevamente se registró la quema del camión de personal en Riberas del Bravo.