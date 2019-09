Niega Cruz Roja sugerencia de utilizar auto en ‘modo ambulancia’

Ciudad Juárez— Ante la circulación en redes de una imagen con el logotipo de Cruz Roja que insta a las personas a poner durante una emergencia su vehículo “en modo ambulancia” colocando un pañuelo blanco en la ventana y sonando el claxon a los demás guiadores de camino a un hospital, la institución indicó que es falsa.

Gabriel Reyes, director de la delegación local de la Cruz Roja, dijo que se trata de un anuncio apócrifo, ya que en todo momento se deben de respetar los señalamientos viales para evitar accidentes.

“No lo recomendamos porque en primera instancia hay un número de emergencias que es el 911, y en segunda instancia porque no podemos evadir las leyes. La Ley de Tránsito es muy específica, ni siquiera la ambulancia está exenta en un traslado de emergencia. Hay que respetar las reglas de Tránsito, los señalamientos. Obviamente un vehículo particular tampoco está exento en ningún momento”, indicó.

Añadió que sonar el claxon a los conductores e ir a exceso de velocidad –aun con un pañuelo blanco– lejos de evitar algún accidente incrementa el riesgo de producir uno, y de consecuencias mayores.

“Les llaman fake news o noticias falsas. No es propio (el volante) de la Cruz Roja. Seguramente habrá una sanción porque en el caso de México, el emblema de Cruz Roja está protegido por la ley. Nadie que no seamos nosotros o en éste caso los cuerpos de sanidad del Ejército, que es parte de los convenios de Ginebra, puede utilizar el emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco ni mucho menos hacer un llamado. Nosotros somos una institución global y no podemos violar ningún principio”, dijo Reyes.

Destacó que a través de la referida línea de emergencias cuentan con personal capacitado que en caso de un percance puede asesorar a la población para el manejo de los pacientes, y agregó que es importante que la ciudadanía se capacite constantemente en primeros auxilios.

“Nosotros tenemos estas capacitaciones a la comunidad en general el primer sábado de cada mes. Pueden comunicarse al 616-50-89 a las extensiones 102, 114 y 104. También en el Facebook tenemos volantes de prevención sobre qué hacer en caso de alguna emergencia”, destacó.





