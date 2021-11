Monitorea EU asesinato de paseño por GN

El Gobierno de Estados Unidos monitorea de cerca la investigación de las autoridades mexicanas sobre el asesinato del paseño Juan Carlos Medina, de 18 años, por parte de un elemento de la Guardia Nacional, informó ayer la cónsul de Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Caroline Schneider.

“Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Ciudad Juárez. Estamos monitoreando de cerca la investigación de las autoridades locales sobre el incidente. Una de las tareas más esenciales de las embajadas y consulados de los Estados Unidos es ayudar a las familias de los ciudadanos estadounidenses que fallecen en el extranjero. Estamos dispuestos a brindar toda la asistencia consular adecuada a la familia”, indicó la funcionaria.

Después de declarar a un grupo de elementos federales la tarde del lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó ayer que “realiza las diligencias del caso para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que la instancia federal continúe con la integración e investigación y resuelva conforme a derecho”.

La Guardia Nacional continúa con el hermetismo, a más de 100 horas del asesinato cometido por el agente Gustavo L., el viernes 19 de noviembre a las nueve de la noche en las calles Francisco Villa y Tlaxcala del Centro de la ciudad, luego de que el estadounidense ingresara a México por el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe presuntamente con dos armas de fuego calibre 9 milímetros (mm).

De acuerdo con el comandante de la Guarnición Militar en Juárez, Francisco Antonio Enríquez Rojas, el paseño traía dos armas de fuego y apuntó al elemento de la GN; sin embargo, el fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informó que las cámaras de seguridad analizadas muestran que el estadounidense “no tuvo oportunidad de accionar” el arma y ni siquiera la mostró.

La FGE informó que investiga si existe responsabilidad por parte del elemento federal y que en el lugar se aseguraron dos armas cortas abastecidas, una tipo pistola, de camuflaje café, con estrellas Glock y la leyenda “Made in USA Glock Inc., Smyrna, GA 9 x19 USA”, con un cargador metálico negro calibre 9 mm; y otra de color negro, con la leyenda “Made in Austria Glock Inc., Smyrna, GA 43x Austria 9x19”, con un cargador de metal negro, también calibre 9 mm.

Mientras que el arma con la que el elemento de la GN le disparó a Medina –una bala que entró en la línea medida axilar del lado derecho y salió en el tórax posterior– fue un arma larga, carabina FX calibre 5.56 x 45 mm, con un cargador de plástico para 30 cartuchos, producida por el Ejército Mexicano.

“Todavía no sé si fue por la espalda o fue de frente el balazo. También estoy esperando la prueba de balística, en donde se determina que mi hijo no disparó ningún arma. No sacó ningún arma, porque supuestamente las armas que le agarraron a él vienen nuevas en estuche, entonces mi hijo no iba a ir corriendo y sacar un arma y todo eso, no. Todos los testigos me dicen que él solamente corrió, les corrió”, dijo ayer Karla Sáenz Reyes, de 39 años, sobre el asesinato de Juan Carlos, el tercero de sus seis hijos.

La madre también pidió a las autoridades que le muestren las cámaras de seguridad y le entreguen un informe oficial que le demuestre que su hijo amenazó con un arma al oficial.

La investigación de la FGE contradice la versión federal, “pero no muestran los videos, es lo que yo quiero, meter presión a que muestren los videos y (que) se haga justicia. Es lo que yo quiero, que se haga justicia, porque si él corrió y esto y lo otro, no tenían derecho a tirarle a matar, bien le hubieran tirado en una pierna, algo que no pusiera en riesgo su vida, que se detuviera, pero me le quitaron la vida”, reclamó.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx