Mataron en 2022 a 137 mujeres

Ciudad Juárez.— Que existan acciones de prevención para la violencia de género y que todas las mujeres asesinadas de manera dolorosa sean tipificadas como feminicidio fue lo que pidió la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez a las autoridades de los tres niveles de Gobierno tras el asesinato de 137 mujeres durante 2022.

“Todas las víctimas de homicidio doloso que sean atendidas con perspectiva de género y que sean tipificadas como feminicidio; que haya acciones de prevención, la violencia familiar es la antesala del feminicidio; entonces si prevenimos, identificamos a tiempo la violencia, podemos prevenir el feminicidio”, señaló la activista Yadira Cortés, integrante de la Red.

Dijo que aunque existen muchos centros comunitarios en la ciudad, los burócratas creen que la gente va a llegar sola, por lo que propuso que fueran las autoridades quienes toquen las puertas de los juarenses para fomentar la prevención.

“Que las instancias de acceso a la justicia trabajen como debe de ser, que el acceso a la justicia sea pronto, rápido, expedito y real. Tenemos el dato que sólo el 4 por ciento de las denuncias llegan a una sentencia, entonces esto genera impunidad”, lamentó.

La activista también destacó la saña con la que cada vez son asesinadas las mujeres en esta frontera, ya que según seguimientos de El Diario, al menos 80 de las 137 mujeres victimadas fueron atacadas a balazos, mientras que otras fueron encontradas por las autoridades descuartizadas, atadas, incineradas o con golpes.

Al menos diez fueron asesinadas a golpes, siete fueron encontradas desmembradas, tres fueron decapitadas, cuatro fueron calcinadas, una fue encontrada dentro de una alcantarilla y otra más fue dejada sin vida dentro de un tambo.

Dos más estaban enterradas o semienterradas cuando sus cuerpos fueron encontrados por los habitantes de la ciudad, mientras que el resto fueron encontradas en viviendas, terrenos o vialidades maniatadas, privadas de la vida con arma blanca, estranguladas, en estado de putrefacción o asfixiadas.

Para Cortés, las formas de matar a las mujeres en esta frontera “también está relacionado con la impunidad: eres mujer, eres de mi propiedad, piensan los feminicidas, y te mato. Y te mato, ¿y luego qué hago?, te encobijo o te meto en bolsas, simulando acciones de la delincuencia organizada. Muchas veces puede ser (delincuencia organizada), pero muchas veces no, pero la primera línea de investigación que se da es que como se encontró el cuerpo de esta manera están vinculadas al crimen organizado, y no se tipifica como feminicidio y no se investiga como feminicidio”, denunció.

Cuando las líneas de investigación se desvían se entorpece la justicia y se evade la tipificación del feminicidio, pero también se culpabiliza a la víctima de su propia muerte, señaló.