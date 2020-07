Mantiene Juárez mayor índice de casos activos

Ciudad Juárez— Juárez, que alcanzó los 3 mil 255 casos acumulados con 575 muertes y mil 137 recuperados confirmados por pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), mantuvo por segunda semana consecutiva el índice más alto de casos activos, que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días y resultan contagiosos.

De acuerdo con Salud estatal, esta frontera pasó de 90 a 120 casos activos en una semana, del martes 7 de julio a ayer, teniendo 53 más que la capital, que pasó de 42 a 67 en el referido lapso de este mes.

Ante lo expuesto Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, instó a la comunidad a mantener los cuidados necesarios de frente al Covid-19, que suma en toda la entidad, agregándose los casos acumulados de las urbes, un total de 5 mil 798 casos con 759 fallecidos y mil 730 recuperados oficializados.

Destacó que –aunado a los cuidados: cubrebocas, lavado de manos y sana distancia– otros factores que incidirán a reducir el impacto de la pandemia en esta entidad son el tratamiento y diagnóstico oportuno.

“Lo que realmente va a impactar en el desenlace, en nuestras gráficas, en nuestro índice de mortalidad y letalidad es el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Al primer síntoma del Covid: dolor de cabeza, tos, fiebre alta, falta de olfato, inmediatamente hay que acudir a los centros de salud, ahí se hará el diagnóstico rápido y el manejo oportuno. No se espere, no se autorrecete, tenemos la manera de atenderle y de ofrecerle tratamiento oportuno, para que no tenga la necesidad de hospitalizarse”, indicó.

En semanas anteriores al pasado 7 de julio, la capital había superado en casos activos a Juárez, debido a que su reactivación económica, que trajo consigo mayor flujo social, fue al menos una semana antes que en la frontera, que se posiciona en rango elevado y que de descuidarse la sociedad tendría grave impacto.

De acuerdo con archivos periodísticos, la capital reactivó su sociedad, pasándose, en el semáforo de reactivación económica y social, que mide por colores los riesgos ante el Covid-19, de rojo (riesgo máximo) a naranja (riesgo alto) el pasado 15 de junio, mientras que Juárez lo hizo una semana después, hasta el lunes 22 de junio, y no obstante a que inició luego, rebasó desde la pasada semana a Chihuahua y así se mantuvo, por lo que se debe de colaborar para bajar de naranja a amarillo (riesgo medio) y no retroceder.

Según explicó la Secretaría de Salud, los casos activos deben multiplicarse por la constante, que es 100, para dar un aproximado de casos que aún resultan contagiosos, ante ello Juárez tendría una cifra cercana a los 12 mil casos y la capital a los 6 mil 700 casos, siendo posible –tal cual se explicó antes– debido a que las pruebas de PCR aplicadas en la entidad son pocas comparadas con la capacidad de dispersión del virus.

Los casos acumulados –y no sólo los activos en el estado–, desglosó Valenzuela Zorrilla, se distribuyen entre diversos municipios: mil 472 Chihuahua, 113 en Cuauhtémoc, 270 Delicias, 165 en Parral, 82 Meoqui, 68 Nuevo Casas Grandes (NCG), 66 Ojinaga, 33 Bocoyna, 28 Jiménez, 27 Camargo, 22 Saucillo, 22 Gómez Farías, 19 Guachochi, 18 Ascensión, 16 Chínipas, 11 Namiquipa, 8 Rosales; en Urique y Janos siete.

Además, Bachíniva, Ahumada, Guadalupe y Calvo, Aldama, Allende y Manuel Benavides con 6; Guazapares con 5; Guadalupe D.B., Madera, Santa Bárbara y Casas Grandes con 4; Guerrero, Buenaventura, Galeana, Práxedis G. Guerrero, Ocampo y Valle de Zaragoza 3; Julimes, Ignacio Zaragoza y San Francisco del Oro con 2 y López, Temósachic, Coronado, Moris, Balleza, Cusihuiriachi, Gran Morelos y Aquiles Serdán, con 1.

