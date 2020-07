Galería: Así controlan bomberos y vecinos incendio en maderería

Fotos: Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Un voraz incendio consumió esta tarde una fábrica de paletas de madera provocando que los vecinos de la zona fueran evacuados, ya que las llamas amenazan con extenderse a sus domicilios y a una iglesia cercana.

En estos momentos los bomberos con ayuda de vecinos tratan de mantener a raya el fuego, para que no cause mayores daños en el área, donde no se reportan personas lesionadas.

Hombres y niños ayudan a cargar las mangueras a los bomberos que sofocan el fuego que alcanzó algunos vehículos y además según informaron vecinos, se escucharon varias explosiones aparentemente de tanques de combustible.

El incendio levantó una espesa columna de humo que era posible observar desde diferentes puntos de la ciudad.

Un vecino comentó que el fuego durante el incendio alcanzó varios metros de altura y debido el material que se almacenaba, principalmente madera, rápido se extendió a la propiedad con una extensión de unos 200 metros por 200 metros.