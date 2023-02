Luego de amagos retoman negociaciones

Ciudad Juárez.- Las reuniones entre funcionarios del Gobierno estatal y concesionarios del transporte público continúan, luego de que quedó sin efecto el amago de suspender el servicio hace 10 días.

De acuerdo con el subsecretario de Transporte, Luis Aguirre Aguilar, las negociaciones con concesionarios de Chihuahua y Juárez siguen en el análisis de diferentes opciones de tarifas que deberán formalizarse en abril próximo.

“Tenemos un estudio con diferentes variables, ahí se sigue trabajando, en los costos de operación. Hemos platicado con varios en Chihuahua y Juárez y ellos han presentado sus cifras”, detalló el funcionario.

Hace casi dos semanas el operador del BRT-2 y representante local de concesionarios de transporte público, Alberto Holguín, amagó con suspender el servicio en la ciudad si no se resolvía el tema del incremento de la tarifa.

Sin embargo, nunca se dio la suspensión de corridas de ninguna de las líneas de transporte público, mientras que Holguín ha rechazado dar información de El Diario.

En las reuniones celebradas con el gremio transportista se han estudiado varias alternativas para la modernización del sistema de transporte público, entre ellas la del financiamiento, facilidades para enganche o que el mismo Gobierno estatal compre directamente los camiones.

La semana pasada, el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, consideró que la tarifa es un elemento importante, “sobre todo si se considera que desde hace 13 años la tarifa no ha tenido una evolución realista”.

Pero no todos los concesionarios tienen la misma condición, pues “algunos sí son sujetos a créditos, pero otros no, por lo que habrá de analizarse cada caso en particular y ver en qué condiciones está Gobierno del Estado para saber si se pueden financiar”, dijo el funcionario.

Destacó que la fabricación de unidades nuevas se vio afectada por la escasa producción de componentes electrónicos, entonces no existe la disponibilidad de camiones.

Los primeros días de febrero, concesionarios del transporte público señalaron que el plan que anunció la gobernadora María Eugenia Campos Galván debe contener fechas y acciones concretas, además de programas de financiamiento para la compra de camiones nuevos.