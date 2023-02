Esperan incremento en tráfico por obras

Ciudad Juárez.- Las desviaciones que se pusieron en marcha por las obras de rehabilitación del puente Carlos Villarreal causaron ayer confusión a los guiadores que iban o venían de El Paso por el puente “Libre”.

Conductores entrevistados aseguraron que desconocían cómo llegar al puente para ir a El Paso, y algunos que venían no sabían a dónde los iba a llevar la desviación por bulevar Juan Pablo II.

PUBLICIDAD

“Sí batallé porque vengo de Torres y luego para allá es un desastre, tenía que subir el puente y bueno, bueno…”, mencionó Daniela.

Dijo que para poder accesar al cruce Córdova-Américas o “Libre” tuvo que regresarse y tomar el bulevar Juan Pablo II. “Es un desastre junto con el puente Zaragoza, ay no, horrible, horrible… está también la UACJ y se hace un trafiquerío horrible”, manifestó.

Mientras que Alondra García dijo que para dirigirse a El Paso por el ‘Libre’ tuvo que rodear por todo el parque El Chamizal. “No nos gustaron las desviaciones, tardamos como 10, 15 minutos en el rodeo”, anotó.

Un vendedor de refrescos en el ‘Libre’ dijo que ayer los que iban a El Paso venían de Rafael Pérez Serna, y en el acceso de El Chamizal –que fue uno de los que se implementó para realizar las obras de rehabilitación del puente Carlos Villarreal–, casi no hubo movimiento.

“Más bien están viniendo de regreso, de ida no ha habido nada”, mencionó.

Antonio Méndez, conductor que venía de El Paso, dijo que al llegar a Juárez se hizo una sola fila y la salida era para el bulevar Juan Pablo II.

“Yo no quiero irme para allá, no sé a dónde me van a mandar”, indicó.

Otro guiador que también venía de El Paso por el ‘Libre’ dijo que le pareció mal la desviación y que, además, de dos carriles se hizo uno.

“No te avisan que se va a hacer un carril, se empieza a pelear la gente; te desembocan en el primer semáforo a la derecha, donde están todos los escoltas, y luego te sacan allá por abajo del puente ‘Libre’, pero te desembocan otra vez a Heroico Colegio Militar”, manifestó.

El coordinador de Seguridad Vial, César Tapia Martínez, dijo que por el cierre del puente Carlos Villarreal y un tramo de la Heroico se espera un incremento de tráfico.

Dijo que ayer, en el primer día del cierre, se hizo algo de embotellamiento en la Heroico, de Costa Rica a Adolfo López Mateos, ya que ahí se habilitó un carril para circular de poniente a oriente.

Las arterias se cerraron desde las primeras horas de ayer, y hasta las 11 de la mañana no hubo accidentes.

“Eso es de suma importancia porque un accidente nos va a afectar bastante en lo que se refiere al tráfico, pero no hemos tenido accidentes hasta ahorita y esperemos que eso continúe”, indicó Tapia.

Dijo que en las desviaciones están trabajando 32 agentes de Seguridad Vial y de requerirse, asignarán más.

“Los guiadores sí se han confundido, es normal, pero los diferentes medios nos han ayudado a que puedan identificar y familiarizar las opciones; vamos a seguir insistiendo como lo hemos hecho hasta ahorita, y lo que hemos pedido a los agentes es que orienten a los ciudadanos para que sepan por cuáles vialidades poder conducirse”, mencionó.