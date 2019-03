Los sacan de escuela por un supuesto abuso sexual

Ciudad Juárez— Luego de que madres de familia se enteraron del supuesto abuso sexual de sus hijos por parte de un maestro del Instituto Rosario Castellanos, una de ellas cambió a su hijo de escuela, y tres más buscan otro plantel educativo.

De acuerdo con una de las entrevistadas, ante la falta de apoyo de la directora del instituto Thelma Andazola, decidieron que buscarán otras escuelas y ayuda psicológica para los menores.

Desde el pasado 5 de marzo se levantó la querella en la Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de cinco madres de los alumnos de secundaria afectados, informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia.

La madre de uno de los adolescentes afectados, quien prefirió omitir su nombre debido a la delicadeza del caso, comentó que no se ha tenido el apoyo de la directora.

“De la directora no está imparcial, levantó firmas a favor del maestro, para mi indulto a mi hijo, en lo personal, llamarles sexosos, enfrente de sus compañeros, no lo hizo cuando estaban ellos, fue el viernes que no estaban en la escuela; ella sí pidió que le dieran el beneficio de la duda al maestro, pero no le dio el beneficio de la duda a los niños”, lamentó la madre.





[email protected]