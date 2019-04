Logran reclusas sustento a través del arte

Para que las internas del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, tengan la oportunidad de brindar a sus familias sustento económico, la agrupación Mujeres de México y el Mundo, A.C. organizó el jueves la exhibición “Libertad a través del arte”, en la que pusieron a la venta las obras de las reclusas.

Zozue García, delegada estatal de la asociación, dijo que con este proyecto se busca que las internas descubran y desarrollen habilidades en el arte, y que demuestren que aun en situaciones adversas tienen la capacidad de crear y generar ingresos para sus hijos.

Agregó que hay internas a quienes les cuidan sus hijos, pero son cuidadoras que no cuentan con recursos y les es difícil integrarse al mercado laboral, por esa situación batallan para la manutención de los niños.

La exhibición se conforma por 30 obras, que realizaron tres artistas que trabajaron con materiales reciclables en cuadros con técnicas al óleo y en tercera dimensión.

Actualmente la organización trabaja con 12 mujeres en el programa de Reinserción Social en el que les dan las habilidades, herramientas y capacidades para que puedan ser productivas y estén emocionalmente saludables para que se puedan reinsertar a la sociedad, expuso la delegada de la asociación.

La exposición forma parte del programa, pero de manera paralela trabajan para empoderar a las reclusas, para que desarrollen capacidades de emprendedoras y puedan continuar con un negocio e ingresen a un programa de inclusión social en donde les financiarán los proyectos en calidad de préstamo, explicó Zozue García.

Mujeres de México y el Mundo, A.C. tiene trabajando en la República tres años. En esta entidad iniciaron en octubre del año pasado y en Ciudad Juárez es la primera ocasión en la que se realiza este proyecto.

“Este programa no se está llevando en ningún lugar de la república y en ningún lugar se está haciendo, somos pioneras y queremos que la organización replique este proyecto, y si hay otras organizaciones se quieren sumarse, serán bienvenidas, porque la finalidad no es figurar sino ayudar a estas mujeres y se refleje en la sociedad con menos índices de violencia y que no reingresen de nuevo cuando salgan por falta de oportunidades”, explicó García.

Liliana Alvarado, coordinadora del centro de observación, clasificación y tratamiento del Cereso número 3, dijo que como institución tienen la obligación de ofrecerles actividades a las reclusas para que cuando obtengan su libertad tengan las herramientas necesarias para salir delante de manera económica.

Añadió que el proyecto se realizó en conjunto con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) y con la organización Mujeres de México y el Mundo A.C.

Algunos materiales fueron proporcionados por autoridades de la prisión y otros los obtuvieron por su cuenta o con el apoyo de sus familiares.

Durante una semana la exposición estará disponibles al público, en la sala de arte Germán Valdés “Tin Tan”.

La exposición es itinerante y para las próximas semanas se anunciarán los espacios en donde se instalará.





[email protected]