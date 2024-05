Llegaron a Chihuahua más de 44 mil extranjeros

Ciudad Juárez.- De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del Gobierno federal, durante el primer trimestre del año el estado de Chi-huahua sumó 44 mil 81 ingresos de extranjeros a través de Ciudad Juárez, El Berrendo, Ojinaga, Puerto Palomas de Villa y la ciudad de Chihuahua, 43 mil 857 de los cuales no residían en México y 224 sí contaban con una residencia permanente o temporal.

Entre los 484.4 extranjeros diarios que en promedio ingresaron durante enero, febrero y marzo se encontraron visitantes de negocios, de turismo, por razones humanitarias, usuarios del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, diplomáticos, residentes y “otros visitantes sin permiso de actividad remunerada”.

Según la estadística oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) y Banjercito, 10 mil 587 de los extranjeros ingresaron en enero, 10 mil 499 de los cuales no eran residentes del país como ocurrió con 88 casos; en febrero la cifra fue de 12 mil 271 ingresos, 69 de residentes en México y 12 mil 202 de no residentes en el país, y 21 mil 223 más se registraron en marzo, 21 mil 156 de los cuales no residían en México y 67 sí residentes.

De los 43 mil 857 extranjeros no residentes en el país, un total de 34 mil 291 fueron catalogados como “otros visitantes sin permiso de actividad remunerada”, cuya información incluye los visitantes cuyo motivo de estancia es diferente a turismo o negocios, sin permiso para realizar actividades remuneradas en el país, a los visitantes con fines de adopción y a los solicitantes de expedición de visa presentados en las oficinas consulares; 7 mil 559 en enero, 8 mil 956 en febrero y 17 mil 776 en marzo.

También ingresaron 7 mil 789 visitantes de negocios procedentes del extranjero: 2 mil 396 en enero, 2 mil 713 en febrero y 2 mil 680 en marzo; 528 turistas: 111 en enero, 127 en febrero y 290 en marzo; 947 catalogados como “tripulación aérea”, 322 el primer mes del año, 297 en febrero y 330 en marzo; 266 por razones humanitarias: 103 en enero, 86 en febrero y 50 en marzo; y 61 diplomáticos de otros países: 8 en enero, 23 en febrero y 30 en marzo.

Las entradas por entidad federativa y punto de internación, según condición de estancia, también sumaron a 224 extranjeros que residen en el país, 138 de ellos con un permiso temporal y 86 con un permiso permanente.

Puertos de ingreso

El desglose por puerto de ingreso de extranjeros a Chihuahua señala que el principal sitio fue el puente internacional Córdova, también conocido como puente “Libre”, en Ciudad Juárez, con 13 mil 419 ingresos de extranjeros. Y el segundo punto de más ingresos fue el puente Zaragoza, también en esta frontera, con 8 mil 654 registros. Y el tercer puerto por el que ingresaron más extranjeros al estado fue el aeropuerto internacional de Chihuahua, al que llegaron 7 mil 232 personas.

A través del puerto de Ojinaga ingresaron 6 mil 589 casos de personas no nacidas en el país; mientras que por el cruce de Jerónimo sumaron 4 mil 853 ingresos de extranjeros; mil 988 por el puente Reforma en Ciudad Juárez; mil 127 más por Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, 166 a través de El Berrendo, municipio de Janos; mientras que el Gobierno federal sólo registró la llegada de 53 extranjeros a través del aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez, 14 en enero, 18 en febrero y 21 en marzo.