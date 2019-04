Llegan a El Chamizal juegos mecánicos

Ciudad Juárez— Ante la llegada del domingo de Pascua, las atracciones mecánicas para niños y adultos ya se hicieron notar esta semana en algunos puntos de El Chamizal, uno de los sitios emblemáticos en la ciudad para celebrar esta fecha en familia.

Al menos unos seis hombres trabajaron ayer para armar la estructura de “los carritos chocones”, uno de los juegos que estarán disponibles desde este fin de semana.

Las ráfagas de viento hicieron más difícil la tarea que normalmente es rápida, comentó Milagros Muro, encargado de la compañía Atracciones Mexicanas.

“El aire ahora nos ha castigado mucho, hemos batallado por la cuestión del clima pero el trabajo es el mismo, por ejemplo esta semana es la de la instalación y ya la que sigue es la de la autoridad; viene Protección Civil y hace los ‘chequeos’, realiza sus revisiones, cotejan documentos, pólizas, las bitácoras de mantenimiento”, explicó.

“Estamos ya con lo de Semana Santa, aquí en esta área van a ser ocho juegos y en otras son pequeños grupos, está distribuido en puntos estratégicos, son como unos 30 jueguitos divididos porque es un evento muy familiar”, dijo.

Mencionó que en el sitio, donde han colocado sus atracciones por 20 años, se observa que en la celebración se hacen juegos de destreza, esconden huevos que equivalen a premios o cortesías para las atracciones.

“Están divididos en juegos familiar y juego infantil, nosotros tenemos casi puro jueguito familiar, donde se pueden subir todos, siempre es bonito ver a la familia, al papá subirse con el niño, a la mamá andar con los niños”, expresó.

También contó que hay juegos que les toman hasta cuatro horas para su armado, y los más sencillos son de una hora y media, pero este año les ha tomado un poco más de lo habitual porque el aire regresaba las piezas y los techos de algunos juegos.

Y pese a que la venta por este festejo siempre es buena, contó “siempre tiene uno la necesidad de trabajar, ahorita me imagino que ya no debe haber negocio que digas no pues ya te hiciste rico, lo usas para darle vuelta al gasto”.

Muro puntualizó que El Chamizal es un lugar noble y que se desconoce el precio que tendrán las atracciones, ya que debe haber un consenso entre las diferentes empresas que llevan sus juegos mecánicos para tener el mismo precio y tomar en cuenta que muchas personas que van son de bajos recursos.

Tazas locas, carritos chocadores, el dragón, el gusanito, avioncitos, carros en carrusel y otros, serán parte de la diversión en Pascua para todas las edades.





