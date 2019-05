Llega el migrante 15 mil

Ciudad Juárez— Reinier Rosales Martín, de 21 años de edad, quien vivía en Cuba con los 10 dólares al mes que le pagaba el Gobierno por trabajar en una agencia de renta de carros, recibió ayer el número 15 mil en la lista de migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos para solicitar el asilo político.

Según los registros del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), en los últimos ocho días han llegado a esta frontera mil migrantes, entre el 80 y 90 por ciento son de origen cubano y el resto de diversas partes de México y otros países como Angola, Honduras y Guatemala.

De los 15 mil migrantes que han arribado a Ciudad Juárez de octubre a la fecha, hasta ayer 10 mil 346 habían logrado cruzar la frontera por el Puente Internacional Paso del Norte-Santa Fe, donde todos los días son recibidos en dos grupos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

Después de 223 migrantes que se registraron el lunes, ayer durante la mañana arribaron 67 personas más, hasta que a las 12:30 de la tarde llegó Reinier a las oficinas estatales, ubicadas entre la Presidencia Municipal y el puente de la avenida Juárez, donde después de pedirle sus datos personales, contactos telefónicos, información como su tipo de sangre y de tomarle una fotografía, fue registrado con el número 15 mil.

El isleño procedente de la ciudad de Holguín, dijo que tenía media hora de haber llegado a la ciudad en camión, procedente de Torreón, y que eligió esta frontera porque por aquí ya han cruzado familiares y amigos, y le describieron a Juárez como una ciudad segura y ordenada en el cruce de migrantes en busca del llamado sueño americano.

“Por acá pasaron muchas amistades mías y me dijeron que esta es la frontera más segura que está en estos momentos, que todo mundo hace su cola, nadie se brinca –la lista-“, dijo Reinier, quien calcula esperar en la ciudad unos dos meses antes de cruzar, en una casa de renta con un amigo que ya estaba en Juárez, donde él espera encontrar un trabajo por las siguientes semanas.

Su travesía de Cuba a Juárez tardó justo un mes, ya que el 21 de abril dejó a sus padres en la isla para tomar un avión a Nicaragua, a donde viajó como turista, pero en realidad viajó de un país a otro hasta llegar ayer a las puertas de Estados Unidos.

“Mis papás –se quedaron- muy preocupados, pero bueno ya saben que esto –Juárez- está más tranquilo”, “lo más complicado fue la travesía por Honduras, la parte en donde había que cruzar el río (el río Goascorán en su frontera con El Salvador), la violencia es también bastante dura”, comentó quien al llegar a Juárez se sintió más seguro.

Reinier dijo que salió de su país en busca de libertad, seguridad y una mejor calidad de vida, ya que en Cuba mucha gente tiene que robar por necesidad y hambre, por lo que cree que dejar a su familia y vivir los riesgos de un mes de travesía han valido la pena.

“La seguridad de una persona vale mucho”, dijo tras temer las represalias de su gobierno.

“Yo estuve en el DF (Ciudad de México), yo presencié una piña (pelea) de dos hombres que se fueron arriba y en minutos ya estaba la Policía y no pasó nada; en Cuba no, en Cuba se matan, hay videos en internet”, aseguró.

El isleño destacó también que su sueldo base era de 10 dólares mensuales y aunque “en Cuba la salud es gratuita y la escuela también, pero si un litro de aceite te cuesta 2 dólares, te quedarían 8 dólares, ¿con 8 dólares tú crees que te alcance para un mes completo?, no lo creo”.

Dijo que el par de tenis como los que traía puestos cuestan 25 dólares en una tienda, pero mucha gente roba en las empresas para vender en la calle las cosas más baratas, sin embargo si la policía los ve en la calle (a quien compra o quien vende) con un par de zapatos, lo mete preso.

Pero ya en los límites de la frontera con Estados Unidos, el joven migrante dijo sentirse “bastante aliviado y bastante cómodo, porque no es lo mismo levantarte y viajar 80 kilómetros diarios para ir a trabajar (y no vivir bien), que vivir de tu sueldo. Es muy bonito (imagina) vivir de tu sueldo, no pensar en más nada, saber tu que a final de mes tienes tu sueldo y te da para vivir, sin tener que robarle a nadie. Y en Cuba nos obligan a robar por necesidad y por hambre”.

Con 4 mil 654 números delante del de él, Reinier espera ansioso cruzar la frontera para vivir en Tampa, estado de Florida, finalmente su sueño americano.





Su historia

• Ganaba 10 dólares al mes en Cuba como empleado de gobierno en una agencia de renta de autos

• Dejó Cuba el 21 de abril

• Tomó un avión de Cuba a Nicaragua

• Luego recorrió varios países hasta llegar a Juárez