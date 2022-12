Llama alcalde a diputados juarenses a votar en favor de la ciudad

Chihuahua– El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, llamó a los diputados de Morena en el Congreso del Estado a que defiendan los intereses de la ciudad antes de dictaminar y votar la propuesta del aumento a las tablas de valores del municipio.

“El tema de las tablas de valores no es un tema opcional, el tema de las tablas de valores es una obligación legal del Ayuntamiento de Juárez y del Congreso del Estado de Chihuahua, no es una ocurrencia, es un tema que está en la ley, y vamos a esperar, yo no quiero seguir en un debate que nos pueda llevar a la confrontación”, declaró.

Consideró que la propuesta del PRI es equilibrada, un ajuste del 11 por ciento en lugar del 13 que se propuso de manera original, y dijo esperar que los diputados tomen una decisión para el beneficio de los juarenses y le den a la ciudad su valor justo.

“Nosotros ya cumplimos con esa parte, estamos muy atentos, yo espero que el debate hasta el momento haya sido fructífero y la propuesta del PRI, debo decirlo, fue muy propositiva, no la sentí yo con un ánimo negativo, y esperemos esta semana que es cuando se va a dictaminar y el Congreso debe tomar su decisión”, declaró.

Aseguró que las autoridades municipales hacen lo correcto porque Juárez debe ser bien valorado, porque desde 2006 no se actualizan las tablas de valores por omisiones de las administraciones pasadas.

“Todas las tablas de valores de Juárez y de Chihuahua valen lo mismo, a pesar de que tenemos más de cien mil cuentas más nosotros; se dejó de hacer el trabajo durante muchos años y nosotros nomás estamos haciendo nuestra obligación”, concluyó.

