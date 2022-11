Lanza IMSS recomendaciones para atender quemaduras

Ciudad Juárez.- A través de la Jefatura de Servicios Médicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió recomendaciones sobre cómo actuar de frente a algún incidente en el que se generen quemaduras. Aseveró que es imperativo dar asistencia inmediata al quemado, eliminando la causa, ya sea apagando las llamas o retirando el producto químico del contacto con la piel para eliminar dicha agresión térmica.

Enfatizó que el fuego no se debe de apagar con agua; éste se tiene que sofocar o hacer rodar al paciente, a quien se le deben de quitar ropas (siempre y cuando no estén pegadas a la piel) si aún mantienen calor. En el caso específico de las llamadas “de primer grado”, aquellas que dejan lesiones superficiales, pueden ser aplicadas cremas hidratantes; se recomienda de aloe vera y refrescar la zona con agua no muy fría.

Asimismo, debe envolverse con un vendaje flojo la lesión, o con paños limpios previamente humedecidos. El IMSS señaló que hay ciertas acciones que en ningún caso se deben llevar a cabo. Al respecto, señaló que se debe evitar la aplicación de pasta dentífrica sobre la quemadura. Solo se debe aplicar agua y también debe de evitarse enfriar demasiado al paciente para que no exista un choque de temperatura.

Del mismo modo, es preciso no dar de beber agua, alcohol o analgésicos y tampoco romper las ampollas, pues el líquido que contienen protege de la posible infección. Al romperlas, la lesión podría empeorar. Además, debe eludirse el despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la capa dérmica, ya que esto puede agravar la condición del paciente, a quien nunca se le debe de dejar desamparado.

En todos los casos, recomendó el IMSS, es importante acudir a recibir atención médica. Una lesión menor puede ser atendida en el Módulo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, pero ante una situación grave, el lesionado debe ser trasladado a las áreas de Urgencias de los Hospitales. Sin embargo, la principal recomendación es la de extremar las medidas de precaución para no sufrir estos accidentes.