Invitan a kermés a beneficio de Isaac

Ciudad Juárez.— A los 14 días de nacido, al pequeño Isaac Emilio Jaques Jurado se le detectó la cardiopatía de tetralogía de Fallot; además, se le diagnosticaron cuatro defectos congénitos, que son: estenosis pulmonar, cabalgamiento aórtico, comunicación interventricular e hipertrofia ventricular derecha, se explicó.

El menor necesita de urgencia una cirugía a corazón abierto pero sus padres no cuentan con los recursos para solventarla, y por eso solicitaron el apoyo de la comunidad para costear el procedimiento. Para lograr la meta, la Organización San Judas Tadeo realizará una kermés este 15 de mayo, con venta de platillos y música en vivo.

La tetralogía de Fallot es un padecimiento poco frecuente, provocado por una combinación de cuatro defectos cardiacos que se presentan al nacer; además, dicha enfermedad causa niveles bajos de oxígeno en la sangre, y las personas que la padecen son más propensas a padecer otras anomalías congénitas.

Juan Miguel Rojas, fundador de la organización, mencionó que dicha kermés comenzará a las 10:00 de la mañana en la calle Granito 420 de la colonia Morelos, y las personas que asistan podrán disfrutar de venta de gran variedad de platillos como enchiladas, gorditas, chilindrinas, nachos o hamburguesas.

También se tendrá la participación de músicos, solistas y grupos de danzas que amenizarán el evento, que finalizará cerca de las 10:00 de la noche y que busca apoyar a la familia, pues todo lo recaudado en la kermés será destinado a la familia del pequeño Isaac para tratar su salud.

“La familia de Isaac están buscando la manera de juntar el dinero para la cirugía, y me pidieron el apoyo para realizar una kermés a favor del niño, y claro que no me pude negar, ellos me dicen que están muy agradecidos con el apoyo de la organización”, dijo Miguel Rojas.

Si usted desea unirse a esta noble causa y ayudar a la familia del niño Isaac Emilio Jaques Jurado, también lo puede hacer con un donativo a través de una trasferencia bancaria al número de cuenta Citibanamex 4766841735531199 o a la clabe 002073560194707292.

Para más información puede comunicarse al número de teléfono (656) 563-7311, con Juan Miguel Rojas, fundador de la organización San Judas Tadeo.

¡No falte!

Qué: Kermés para Isaac

Dónde: Calle Granito #420, col. Morelos

Cuándo: Domingo 15 de mayo

Horario: De 10 am a 10 pm

• Habrá antojitos, música y danza; todo lo recaudado será para costear la cirugía de Isaac

• Si desea ayudar, puede realizar una transferencia bancaria a Citibanamex 4766841735531199 o a la clabe 002073560194707292

• Para más información puede marcar al (656) 563-7311, con Juan Miguel Rojas, fundador de San Judas Tadeo