Invitan a curso para cultivar vegetales en casa

Si quieres aprovechar el suelo de tu casa o tu negocio para sembrar o si tienes algún proyecto similar, el Huerto Orgánico de Ciudad Juárez ubicado en los “kilómetros” te está invitando a una visita técnica que realizará este próximo sábado.

Para Irving Prieto, biólogo e integrante de la cooperativa Border Sustainable Living, que hace la convocatoria, es importante ir.

Básicamente para quienes desean no solo alimentarse mejor, sino contribuir con el medio ambiente.

“El alimento que recibimos hoy en día los juarenses, que viene del actual modelo de producción agrícola o agroindustrial, que es el alimento que compramos en los supermercados, tiene una fuerte cantidad de químicos, pesticidas, herbicidas e insecticidas, que agravan nuestra salud”, expuso el egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Los fertilizantes que se utilizan son muy solubles y a su vez hinchan los productos; uno compra los vegetales por su apariencia pero no por la calidad que llevan adentro”.

En esta visita técnica, que se realizará el sábado 30 de abril de 10 de la mañana a 12:30 de la tarde, el equipo BSL dará una charla sobre cómo se pueden cultivar nuestros propios vegetales en el desierto, a su vez mostrará su invernadero y los semilleros.

La plática incluye los métodos de siembra, el tipo de vegetales a cultivar por temporada; se enseñará a usar el sistema de riego, las trasplantadoras manuales y el tractor motocultor compacto para áreas urbanas.

El huerto orgánico está ubicado en la calle De la Cima 3864, en la colonia Villa Esperanza, en el Kilómetro 27, cerca de la carretera a Casas Grandes, en una zona que, además de árida, carece de agua potable.

Prieto, quien además es activista, naturalista y filósofo, aseguró que el tema es interesante, pues se resolverán dudas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el desierto que es Juárez.

Las personas pueden hacer estas prácticas tanto en jardines escolares como comerciales, en parques, en un pequeño patio o hasta en lotes baldíos, apuntó.

“La gente me dice que antes pensaban que no se podían sembrar en el desierto, que no se pueden producir ciertas cosas. Y yo siempre les digo que se puede producir todo, siempre y cuando sea en la temporada correcta”.

“El actual modelo desestima las prácticas amigables con el medio ambiente”, señaló.

Expuso que, por ejemplo, los vegetales que compramos en el supermercado vienen con poca carga de minerales, “entonces empieza a haber en la población deficiencia de minerales, lo que deriva en diversas enfermedades”.

Y no solamente eso, pues también genera los problemas ambientales. “Al sembrar alimentos orgánicos, la gente tiene mejor calidad de vida. Es un tema social, de salud pública, de empoderar a la población, de que todos tenemos acceso a alimentos saludables”, aseveró.

“Con esta visita conocerán de primera mano la siembra en el desierto y la agricultura orgánica”.

En lapso de dos años, más de 250 personas han aprendido algo, destacó Prieto.

“Al ver las pláticas, los asistentes han logrado respuestas a sus dudas, su fuente de inspiración es el mismo huerto, que está en una zona árida, donde además de que no hay agua potable, se puede sembrar de todo”, expresó al invitar a la comunidad.

“Me tocó una familia que fue a una visita técnica, ya habían ido a una plática mía en la Uacj hace dos años. Ahora que fueron al huerto, me dio gusto verlos y saber que ellos solos se acercaron y me dijeron que empezaron a sembrar a raíz de esa plática”.

El evento pide una cooperación de 250 pesos. Los interesados pueden escribir al WhatsApp 656-3792615.